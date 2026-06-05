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Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images
Adhe Makayasa

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El Bayer Leverkusen confirma un nuevo y sorprendente entrenador para sustituir a Kasper Hjulmand, tras el rechazo de Andoni Iraola y Filipe Luis

Bayer Leverkusen
Bundesliga
C. Martinez
A. Iraola
Filipe Luís

El Bayer Leverkusen ha sorprendido al nombrar entrenador a Carles Martínez Novell, ex técnico del Toulouse, con un contrato de dos años. El técnico de 42 años sustituye a Kasper Hjulmand, que deja el BayArena tras fracasar los intentos de fichar a Andoni Iraola y Filipe Luis.

  • El Leverkusen ficha al sucesor de Hjulmand

    El Leverkusen ha nombrado oficialmente a Martínez nuevo entrenador tras una intensa búsqueda veraniega. El español, que firmó hasta 2028, asumirá el cargo en julio. Martínez reemplaza a Hjulmand, quien deja el BayArena tras menos de una temporada. El club optó por el ex técnico del Toulouse tras fracasar las gestiones por Iraola y Luis.


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  • Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images

    Llega un exentrenador de la cantera del Barça

    El exportero dirigió el Toulouse durante tres años, desde su llegada como segundo entrenador en 2023 hasta convertirse en técnico principal. En su primera temporada el equipo acabó undécimo en la Ligue 1, décimo en la segunda y noveno en la 2025-26.

    El técnico de 42 años, con experiencia en las canteras del Espanyol y el Barcelona, llega a un Leverkusen que busca recuperarse de una temporada decepcionante. Tras la partida de Xabi Alonso al Real Madrid, Erik ten Hag inició la temporada de forma desastrosa y fue destituido. Hjulmand estabilizó el equipo, pero solo alcanzó el sexto puesto en la Bundesliga, suficiente para la próxima Europa League.

  • Bayer, satisfecho con su entrenador «moderno»

    Los responsables del Leverkusen eligieron a Martínez por su bagaje táctico y su trayectoria en canteras de élite. El director ejecutivo, Fernando Carro, explicó: «Como Bayer 04, hemos logrado avances significativos tanto a nivel nacional como internacional en los últimos años. Nuestro objetivo sigue siendo ser competitivos de forma permanente al más alto nivel y consolidar aún más nuestra posición entre los clubes líderes de Europa.

    «Estamos convencidos de que Carles Martínez, con su sólida trayectoria como entrenador, encaja perfectamente con esta ambición. Es un técnico moderno capaz de desarrollar nuestro talentoso plantel, elevarlo a un nivel alto y constante, y guiarlo hacia el éxito tangible».

    El director deportivo, Simon Rolfes, añadió: «Tras un análisis exhaustivo, vimos que Martínez es el técnico ideal para la próxima fase del club. En el Toulouse desarrolló a muchos jóvenes y unió a una plantilla diversa en un equipo sólido.

    Además, aporta gran experiencia técnica de su paso por la cantera del FC Barcelona. Sus principios claros y su filosofía moderna nos impulsarán hacia el futuro deportivo que buscamos».

  • BayArena General ViewGetty

    Comienza una nueva era con Europa en el horizonte

    El nuevo entrenador debe preparar de inmediato a la plantilla para una exigente temporada nacional y continental.

    Martínez buscará impulso antes de que cierre el mercado de fichajes, tras el acierto de la directiva, que antes había intentado contratar a Iraola —ahora en el Liverpool— y a Luis —que eligió el Mónaco.