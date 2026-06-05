El Bayer Leverkusen confirma un nuevo y sorprendente entrenador para sustituir a Kasper Hjulmand, tras el rechazo de Andoni Iraola y Filipe Luis

Los responsables del Leverkusen eligieron a Martínez por su bagaje táctico y su trayectoria en canteras de élite. El director ejecutivo, Fernando Carro, explicó: «Como Bayer 04, hemos logrado avances significativos tanto a nivel nacional como internacional en los últimos años. Nuestro objetivo sigue siendo ser competitivos de forma permanente al más alto nivel y consolidar aún más nuestra posición entre los clubes líderes de Europa.

«Estamos convencidos de que Carles Martínez, con su sólida trayectoria como entrenador, encaja perfectamente con esta ambición. Es un técnico moderno capaz de desarrollar nuestro talentoso plantel, elevarlo a un nivel alto y constante, y guiarlo hacia el éxito tangible».

El director deportivo, Simon Rolfes, añadió: «Tras un análisis exhaustivo, vimos que Martínez es el técnico ideal para la próxima fase del club. En el Toulouse desarrolló a muchos jóvenes y unió a una plantilla diversa en un equipo sólido.

Además, aporta gran experiencia técnica de su paso por la cantera del FC Barcelona. Sus principios claros y su filosofía moderna nos impulsarán hacia el futuro deportivo que buscamos».