Todo fue fácil para el Barcelona, que dejó atrás las derrotas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid con una victoria sobre el Alavés. El equipo de Flick arrolló al conjunto vasco por 6-1 y dejó sentenciado el partido en la primera parte. Raphinha abrió el marcador en el minuto 8 con una asistencia de Fermín López. En el 23, el propio Fermín marcó el 2-0 tras un pase de Lamine Yamal. En el 41, Raphinha firmó su doblete, de nuevo asistido por Fermín, y en el tiempo añadido de la primera parte Lamine Yamal marcó el 4-0 con una asistencia de Cancelo. En la segunda parte, el talento español también anotó el 5-0 en el minuto 64, tras un pase de Gabriel Jesus, y en el 81 Gordon firmó el 6-0 con una asistencia de Rodri. El Alavés marcó el gol del honor en el minuto 84 por medio de Díaz
El Barcelona, todo un espectáculo: 6-1 al Alavés y líder de la clasificación. El equipo de Flick suma 46 goles en 11 partidos
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RÉCORD DE GOLES
El Barcelona vuelve así a lo más alto de la Liga con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y seis sobre el Real Madrid. Impresionante la cifra de goles marcados: nada menos que 46 en 11 partidos, una auténtica máquina de hacer goles.
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