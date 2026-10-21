El internacional español se someterá a una resonancia magnética nada más regresar a Cataluña para determinar si ha sufrido una rotura completa del aductor o una distensión muscular menos grave. El departamento médico del Barcelona espera evitar una baja prolongada del campeón del mundo, aunque las primeras evaluaciones realizadas en España no ofrecen muchos motivos para el optimismo al cuerpo técnico.

Según un primer informe de Diario AS, las pruebas preliminares apuntan a una rotura en el músculo aductor izquierdo, que dejaría a Olmo de baja alrededor de un mes. El diagnóstico ha generado una profunda preocupación en el cuerpo técnico, ya que perder a su principal organizador en el centro del campo privaría al equipo de una aportación creativa crucial en un momento decisivo del calendario otoñal.