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El Barcelona teme que Dani Olmo se pierda el Clásico y esté de baja hasta cinco semanas tras sufrir una posible rotura del aductor ante el PSG
Los gigantes catalanes sufren un doble revés
Flick vio cómo la trayectoria impecable de su equipo se frenaba en seco en París cuando Olmo sufrió una inoportuna lesión muscular. El mediapunta tuvo que detenerse durante un frenético inicio de partido y dejó su sitio a Fermin Lopez antes de que los goles tardíos de Vitinha y Fabian Ruiz decidieran el encuentro. El portero Joan Garcia realizó diez paradas magníficas, pero los visitantes acabaron encajando su primera derrota de la temporada.
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Más pruebas determinarán el plazo de recuperación
El internacional español se someterá a una resonancia magnética nada más regresar a Cataluña para determinar si ha sufrido una rotura completa del aductor o una distensión muscular menos grave. El departamento médico del Barcelona espera evitar una baja prolongada del campeón del mundo, aunque las primeras evaluaciones realizadas en España no ofrecen muchos motivos para el optimismo al cuerpo técnico.
Según un primer informe de Diario AS, las pruebas preliminares apuntan a una rotura en el músculo aductor izquierdo, que dejaría a Olmo de baja alrededor de un mes. El diagnóstico ha generado una profunda preocupación en el cuerpo técnico, ya que perder a su principal organizador en el centro del campo privaría al equipo de una aportación creativa crucial en un momento decisivo del calendario otoñal.
El creciente número de bajas altera el ritmo de la plantilla
La prolongada ausencia de Olmo agrava considerablemente la creciente crisis de Flick en defensa y en el centro del campo. El mediapunta se suma a Eric Garcia, Andreas Christensen y Jules Kounde en la enfermería.
La derrota ante el conjunto parisino también puso fin de forma abrupta al arrollador inicio del Barcelona en la temporada 2026-27, en la que hasta entonces había encadenado 11 victorias y marcado 50 goles entre todas las competiciones. Esa racha goleadora se frenó en un partido frenético y abierto, con 40 remates y 11 ocasiones claras. Los campeones de Francia obligaron a Garcia a realizar diez paradas en la primera mitad, el mayor número de tiros a puerta que ha recibido el Barcelona antes del descanso en esta competición desde 2003-04.
La memorable victoria también permitió a Luis Enrique, exentrenador del Barcelona, igualar la racha récord del PSG de 13 partidos europeos sin perder.
- PsnewZ
Los partidos decisivos ponen a prueba a una plantilla mermada
Todo apunta a que Olmo se perderá el esperado Clásico del domingo ante su eterno rival, el Real Madrid, en el Camp Nou. Si se confirma el plazo de recuperación de cinco semanas, Flick tampoco podrá contar con el mediapunta para los próximos partidos contra el Alavés, el Aston Villa, el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Sabah. Por tanto, el técnico alemán deberá recurrir a las opciones que le quedan en el centro del campo para defender su liderato en LaLiga y mantener el rumbo en Europa.
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