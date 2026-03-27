El Barcelona teme lo peor por Raphinha, mientras Carlo Ancelotti explica la sustitución del extremo brasileño en el descanso del partido contra Francia

El partido amistoso disputado en el Gillette Stadium supuso la 37.ª aparición de Raphinha con la selección nacional desde su debut en 2021, pero terminó prematuramente para el jugador de 28 años. A pesar de un brillante comienzo en el que puso en aprietos a la zaga francesa con sus característicos movimientos sin balón, la estrella del Barcelona no salió al campo en la segunda parte, y su ausencia se notó, ya que una Francia con 10 jugadores mantuvo su ventaja, lo que llevó a Ancelotti a responder a preguntas sobre la gravedad del estado físico del extremo.

Según Mundo Deportivo, el cuerpo médico del Barcelona se puso en contacto con Raphinha y está muy preocupado por la posibilidad de que haya sufrido una lesión que le mantenga apartado de los terrenos de juego durante un tiempo.