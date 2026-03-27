Getty Images Sport
Traducido por
El Barcelona teme lo peor por Raphinha, mientras Carlo Ancelotti explica la sustitución del extremo brasileño en el descanso del partido contra Francia
Una salida prematura en Boston
El partido amistoso disputado en el Gillette Stadium supuso la 37.ª aparición de Raphinha con la selección nacional desde su debut en 2021, pero terminó prematuramente para el jugador de 28 años. A pesar de un brillante comienzo en el que puso en aprietos a la zaga francesa con sus característicos movimientos sin balón, la estrella del Barcelona no salió al campo en la segunda parte, y su ausencia se notó, ya que una Francia con 10 jugadores mantuvo su ventaja, lo que llevó a Ancelotti a responder a preguntas sobre la gravedad del estado físico del extremo.
Según Mundo Deportivo, el cuerpo médico del Barcelona se puso en contacto con Raphinha y está muy preocupado por la posibilidad de que haya sufrido una lesión que le mantenga apartado de los terrenos de juego durante un tiempo.
- Getty Images Sport
El análisis táctico de Ancelotti
A pesar del resultado, Ancelotti no dudó en defender la actuación de sus delanteros titulares, al tiempo que aclaraba que el cambio realizado en el descanso se debió a motivos médicos. El técnico italiano antepuso el bienestar de sus jugadores a la búsqueda de un resultado en un partido de preparación.
Ancelotti declaró a los periodistas: «Creo que Raphinha jugó muy bien. Sufrió unas molestias musculares al final de la primera parte y tuvimos que sustituirlo, pero tuvo muchas oportunidades y se movió muy bien sin balón. Y Vini siempre lo intenta; siempre marca la diferencia. Un delantero no siempre puede marcar, pero el trabajo realizado por ambos fue bueno».
Haciendo caso omiso de los cánticos a Neymar
La derrota en Boston se produjo en un ambiente en el que los aficionados pedían a gritos la entrada de Neymar, pero Ancelotti se mantuvo firme en su apoyo a los jugadores que demostraron carácter frente a los favoritos al Mundial. Señaló: «Ahora mismo tenemos que hablar de los que están aquí, de los que jugaron, de los que lo dieron todo, de los que demostraron carácter y de los que trabajaron muy duro. Y estoy satisfecho. Creo que el partido de hoy me deja muy claro que podemos competir con los mejores equipos del mundo. No tengo ninguna duda al respecto».
- Getty Images Sport
Una prueba de aptitud física en Florida
Brasil viaja ahora a Orlando para enfrentarse a Croacia el martes, un partido que supone el último ensayo general de alto nivel antes de que comience el Mundial en junio. La participación de Raphinha sigue siendo muy dudosa, y Ancelotti podría optar por dar a Henrique la oportunidad de ser titular para que coja ritmo. El equipo médico seguirá de cerca la recuperación del extremo, ya que cualquier ausencia prolongada supondría un duro golpe para las aspiraciones del Barcelona en la liga y para los preparativos de Brasil.