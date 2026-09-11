«¡El Barcelona te hace quedar mal!»: Cesc Fàbregas elogia al «aterrador» equipo de Hansi Flick antes del reencuentro en la Champions League con el Como

Flick ha transformado al Barcelona en una máquina implacable, y pocos están más cualificados para juzgar su progreso que el excentrocampista Cesc Fàbregas. El actual entrenador del Como ha seguido de cerca la trayectoria de su antiguo club, especialmente después de su contundente demolición por 5-1 del Feyenoord en la Champions League.

Hablando después de la propia demolición del Como del RB Leipzig, el ganador de la Copa del Mundo expresó su genuina admiración por el nivel que se está marcando en Cataluña. «Vi ayer el partido del Barça y puedo deciros que el Feyenoord es un muy buen equipo, pero la cuestión es que el Barça te hace parecer malo porque encuentra una salida a cada situación en todo momento», explicó Fàbregas.



