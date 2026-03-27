El Barcelona sufre un duro revés por las lesiones de cara a la recta final de la temporada, tras la baja de Raphinha de la selección brasileña

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha confirmado oficialmente que Raphinha no podrá seguir con la selección nacional tras las molestias que sufrió en el último partido. El seleccionador Carlo Ancelotti se ha visto obligado a descartar al extremo después de que las pruebas de diagnóstico por imagen confirmaran la existencia de una lesión física.

En un comunicado oficial, la federación explicó la situación: «Los jugadores Raphinha y Wesley fueron retirados de la convocatoria este viernes por el seleccionador Ancelotti. Ambos sintieron dolor en la parte posterior del muslo derecho durante el partido contra Francia». La nota añadía que «el viernes, los jugadores se sometieron a pruebas que confirmaron lesiones musculares. Los jugadores quedan liberados para continuar con su tratamiento. No se convocará a ningún otro jugador para sustituirlos».