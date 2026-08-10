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El Barcelona sorprende al PSG con un ENORME precio por Ferran Torres mientras el héroe de España en el Mundial exige un traspaso este verano
El Barcelona exige una prima elevada por Torres
El Barcelona está dispuesto a ponerse duro con el PSG por el futuro de Torres, ya que el gigante catalán exige un mínimo de 65 millones de euros para autorizar una venta, según SPORT. Aunque el Barça se mostró inicialmente reacio a dejar salir al versátil atacante antes de asegurarse un sustituto, el deseo explícito del jugador de marcharse ha obligado a un cambio de postura en el Camp Nou.
El aumento de su valoración se atribuye en gran medida a la contribución decisiva de Torres con España, donde marcó el gol de la victoria en la final del Mundial contra Argentina. Los dirigentes en Cataluña consideran que un jugador de su calibre y con su reputación en los momentos decisivos debe alcanzar una cifra que permita al club reinvertir en su delantera.
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El PSG apunta a una ganga mientras Torres acuerda los términos personales
A pesar de la firme postura del Barcelona, el PSG no tiene intención de alcanzar de inmediato la cifra de 65 millones de euros y espera utilizar la situación contractual del jugador como baza. El campeón de Europa es muy consciente de que Torres está entrando en la fase final de su contrato, que actualmente expira en junio de 2027. Considera que una cifra más cercana a los 55 millones de euros, la misma cantidad que el Barça pagó para ficharlo desde el Man City en 2021, reflejaría de forma justa su valor.
Aunque las informaciones apuntan a que Torres ya ha alcanzado un acuerdo en los términos personales con el PSG, se espera que las negociaciones sean intensas. Sin embargo, la excelente relación entre Deco y Luis Campos podría facilitar el proceso.
Flick sigue sin pronunciarse sobre los rumores de fichajes
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha intentado restar importancia al ruido que rodea al futuro del jugador de 26 años durante la pretemporada del club. Hablando tras un amistoso en Udine, el técnico alemán evitó entrar en detalles sobre las negociaciones en curso con los gigantes franceses. Flick dijo: "Respeto las vacaciones de los jugadores y no tengo información".
La cautela del entrenador llega en un momento en el que la plantilla del Barcelona está siendo objeto de una importante remodelación, incluida la salida de figuras clave como Ronald Araujo. Flick reconoció las dificultades de gestionar una plantilla durante el mercado de fichajes y añadió: "Siempre hablamos de mejorar e incorporar a los jugadores que necesitamos, pero debemos estar tranquilos. Muchos jugadores llegan esta semana; es una pretemporada atípica y extraña. Tenemos que respetar las vacaciones de los jugadores".
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El impacto de la marcha del héroe del Mundial
La salida de Torres marcaría el final de una etapa productiva en Cataluña, donde logró pasar de jugar en banda a convertirse en una amenaza fiable por el centro. Su versatilidad resultó crucial, ya que actuó con regularidad en todo el frente de ataque, complementando a Robert Lewandowski y aportando además una amenaza goleadora fiable. La pasada temporada firmó 21 goles en 49 apariciones, contribuyendo a un total de 65 goles durante sus cinco temporadas en el gigante español.
Sin embargo, la operación daría al Barcelona la flexibilidad financiera que tanto necesita, ya que una gran parte de su traspaso ya ha sido amortizada. Liberar su salario de la masa salarial permitiría al club ir a por otros objetivos prioritarios, entre los que podría estar Julian Alvarez, del Atletico Madrid.
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