El Barcelona se prepara para fichar a Cristian Romero mientras el Tottenham fija su precio

El Barcelona busca refuerzos defensivos y ha intensificado su interés por el central del Tottenham Romero, convertido por el director deportivo Deco en prioridad tras descartar a Alessandro Bastoni.

El club, que prioriza el ataque y el futuro de Marcus Rashford, no quiere gastar mucho en un defensa, aunque el cuerpo técnico ha autorizado el fichaje si el precio es asumible.

La delicada situación liguera del Tottenham podría favorecer las negociaciones: si los Spurs pierden ante el Everton y descienden, el valor de Romero podría bajar. El Barça cree que el defensa quiere marcharse, sea cual sea el desenlace.