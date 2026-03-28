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El Barcelona se muestra reacio a fichar a la prometedora estrella española, ya que la mitad de la cláusula de rescisión de 40 millones de euros iría a parar al Real Madrid
Muñoz brilla con La Roja
Muñoz se ha convertido en el hombre del momento tras su espectacular irrupción en la selección española. El delantero del Osasuna tuvo un debut de ensueño con La Roja, al marcar en sus primeros minutos sobre el terreno de juego en el amistoso contra Serbia del viernes y confirmar así el enorme revuelo que ha suscitado su evolución en La Liga.
El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, no dudó en elogiar la integración del joven en la selección absoluta.
«Víctor Muñoz es muy humilde. Sabe que acaba de llegar y que tiene que trabajar», dijo De la Fuente. «Ha hecho un gran partido, con detalles que todos hemos visto. Se ha integrado muy bien en el grupo y eso es vital para nosotros».
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La implicación del Real Madrid complica las cosas
Aunque las actuaciones de Muñoz han llamado la atención de la élite europea, su situación contractual dista mucho de ser sencilla. El futuro del jugador de 20 años no está totalmente en manos de Osasuna, ya que el Real Madrid sigue teniendo una participación significativa en el jugador desde su traspaso el verano pasado. Según se informa, los blancos conservaron el 50 % de sus derechos y también cuentan con una opción de recompra.
Esta posición privilegiada significa que son los principales beneficiarios de cualquier trayectoria ascendente en la carrera de Muñoz. Para cualquier club que quiera fichar al delantero, incluidos los de la Premier League o de otros equipos de La Liga, negociar tanto con el Osasuna como con el club de la capital se convierte en una necesidad.
El dilema financiero del Barcelona
El Barcelona ha estado siguiendo de cerca la evolución de Muñoz y, al parecer, valora mucho su perfil en su búsqueda de refuerzos para la línea de ataque. Sin embargo, según informa AS, los blaugranas están posponiendo una oferta formal debido a las condiciones específicas de la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 40 millones de euros.
Si el Barcelona activara esa cláusula, 20 millones de euros irían directamente a las arcas del Real Madrid. La idea de subvencionar los futuros fichajes de su mayor rival mientras resuelve sus propias necesidades tácticas es un trago amargo para la directiva del Spotify Camp Nou, lo que ha generado serias dudas internas sobre la viabilidad de la operación.
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La competencia en el mercado y el camino por delante
Con su valor de mercado por las nubes, el Osasuna se prepara para un verano de gran interés. El club sabe que el contrato de Muñoz lo convierte en un objetivo atractivo para muchos, pero la cláusula de recompra que posee el Madrid sigue siendo el mayor obstáculo para cualquier posible pretendiente, especialmente uno con la rivalidad que mantiene el Barça.
A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, el gigante catalán debe decidir si el innegable talento de Muñoz compensa el golpe político y económico que supondría pagar a sus rivales. Por ahora, su interés sigue en suspenso mientras el Barcelona sopesa si dar el paso o buscar refuerzos en otra parte.