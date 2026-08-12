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El Barcelona se interesa por el defensa del Tottenham Pedro Porro en medio del interés del Arsenal por Jules Kounde
El Barcelona sigue de cerca a un campeón del mundo
El Barcelona ha realizado una aproximación formal para fichar al lateral derecho del Tottenham Porro, según informan varios medios en España (vía Metro). El gigante catalán está preparando activamente la posible salida de su actual defensor, Kounde. Porro disfrutó recientemente de un verano fenomenal en el panorama internacional. El jugador de 26 años fue titular en todos los partidos menos uno cuando España logró un glorioso triunfo en el Mundial de Norteamérica.
Ha pasado cuatro impresionantes temporadas en la Premier League desde que llegó inicialmente cedido al Tottenham procedente del Sporting CP en enero de 2023. Sus actuaciones consistentes en Londres han llamado ahora la atención de uno de los pesos pesados de LaLiga.
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El interés del Arsenal provoca una reorganización en defensa
El interés del Barcelona en Porro se debe directamente a la creciente incertidumbre que rodea al futuro de Kounde. El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, está muy interesado en fichar al internacional francés antes de que cierre el mercado de fichajes de verano. En declaraciones a Jijantes, el periodista español Gerard Romero confirmó que el Barcelona está planificando activamente de cara al futuro.
"En los últimos días ha habido contacto con Pedro Porro, con el entorno del lateral", desveló Romero. "Es uno de los jugadores mejor pagados del Tottenham, renovó hace muy poco, pero el Barcelona ha sondeado a su entorno en caso de que Jules Kounde se marche. Kounde tiene muchas ofertas de la Premier League, hasta ahora el jugador no ha mostrado ninguna señal de querer irse, pero es un caso medio abierto, así que puede pasar cualquier cosa".
De Zerbi elogia a la estrella del Tottenham
Conseguir el fichaje de Porro será, sin duda, increíblemente difícil para el Barcelona. El internacional español solo hace poco firmó un nuevo y lucrativo contrato de larga duración en junio, que le mantiene vinculado al Tottenham hasta 2031. El entrenador del Spurs, Roberto De Zerbi, considera al lateral una pieza fundamental de su sistema táctico.
"Pedro es un jugador muy importante para nosotros, que ha demostrado de forma constante su capacidad para influir en los partidos tanto en situaciones defensivas como ofensivas", afirmó el italiano tras la renovación de Porro.
"Además de su calidad técnica, también me encanta su mentalidad. Cada día quiere trabajar, aprender y mejorar, y esas son las características que ayudan a los jugadores a alcanzar el nivel más alto".
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Se avecina una decisión de traspaso de gran calado
El Barcelona debe decidir ahora si espera a que el Arsenal haga un movimiento decisivo por Kounde. Si el francés acaba marchándose al norte de Londres, el conjunto catalán se verá obligado a poner rápidamente a prueba la firme postura del Tottenham respecto a Porro.
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