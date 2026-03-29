El Barcelona se enfrenta a un regreso de pesadilla a Montjuïc para completar la remodelación del Spotify Camp Nou, con capacidad para 105 000 espectadores

Joan Laporta, recientemente reelegido como presidente, ha estado sopesando las opciones del club para este traslado temporal. Uno de los planes iniciales consistía en trasladar los partidos al Estadi Johan Cruyff, con la intención de reformarlo para que cumpliera con la normativa de La Liga. Sin embargo, la realidad financiera de tal medida es desalentadora. Incluso con las reformas, el estadio del equipo filial y del equipo femenino solo tendría capacidad para unos 18 000 espectadores. Esto supondría un golpe enorme para los ingresos de los días de partido y dejaría en la estacada a decenas de miles de abonados, lo que hace que el regreso al Estadi Olímpico Lluís Companys en Montjuïc sea una alternativa mucho más lógica, aunque impopular, según AS.