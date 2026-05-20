El periodista Sique Rodríguez informó que el Barcelona rechazó ofertas por Silva y Vlahovic. El club descartó al mediapunta portugués, cuyo contrato vence este verano. Desde su llegada al Manchester City en 2017, Silva jugó 459 partidos, marcó 76 goles y ganó todos los títulos posibles.

Rodríguez añade que el club está contento con su centro del campo y prefiere reforzar otras posiciones.