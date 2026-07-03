El Barcelona presiona para fichar a Kerolin, del Manchester City, en una operación que superaría el récord del club marcado con la llegada de Keira Walsh

Según informó en primicia la periodista Victoria Leite, antes de que lo confirmara ge, el Barça volverá pronto con una tercera oferta por Kerolin, después de que el City rechazara las dos primeras propuestas de las actuales campeonas de Europa. La segunda oferta habría superado las 400 000 libras (470 000 dólares) pagadas por Keira Walsh en 2022, convirtiendo a la delantera brasileña en el fichaje más caro de la historia del Barça femenino.

En su día batió el récord mundial, superando las 250 000 libras (334 000 dólares) que el Chelsea pagó por Pernille Harder en 2020. No obstante, la inflación en el fútbol femenino ha sido tal que ese traspaso ya no está entre los 25 más caros de la historia, y la propia Walsh volvió al Chelsea por una cifra superior el año pasado.

Por ahora se desconoce la cifra que pagará el Barça, pero *Sport* asegura que el contrato de Kerolin, vigente hasta 2028, incluye una cláusula de más de 1 millón de euros (857 000 libras/1,14 millones de dólares), cantidad que el club no puede abonar. No obstante, «Sport» asegura que ambos clubes negocian un acuerdo para cerrar el traspaso.