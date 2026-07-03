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El Barcelona presiona para fichar a Kerolin, del Manchester City, en una operación que superaría el récord del club marcado con la llegada de Keira Walsh
El Barcelona se esfuerza por cerrar el fichaje de Kerolin, que batiría el récord del club
Según informó en primicia la periodista Victoria Leite, antes de que lo confirmara ge, el Barça volverá pronto con una tercera oferta por Kerolin, después de que el City rechazara las dos primeras propuestas de las actuales campeonas de Europa. La segunda oferta habría superado las 400 000 libras (470 000 dólares) pagadas por Keira Walsh en 2022, convirtiendo a la delantera brasileña en el fichaje más caro de la historia del Barça femenino.
En su día batió el récord mundial, superando las 250 000 libras (334 000 dólares) que el Chelsea pagó por Pernille Harder en 2020. No obstante, la inflación en el fútbol femenino ha sido tal que ese traspaso ya no está entre los 25 más caros de la historia, y la propia Walsh volvió al Chelsea por una cifra superior el año pasado.
Por ahora se desconoce la cifra que pagará el Barça, pero *Sport* asegura que el contrato de Kerolin, vigente hasta 2028, incluye una cláusula de más de 1 millón de euros (857 000 libras/1,14 millones de dólares), cantidad que el club no puede abonar. No obstante, «Sport» asegura que ambos clubes negocian un acuerdo para cerrar el traspaso.
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Nueve goles en nueve partidos como titular: la extraordinaria temporada 2025-26 de Kerolin
Kerolin fichó por el Manchester City en enero de 2025, tras tres años en el North Carolina Courage. En su primera temporada marcó cuatro goles.
En la 2025-26 marcó nueve goles y dio cinco asistencias, clave para que el City ganara la WSL por primera vez en diez años; su hat-trick en la goleada 5-1 al Chelsea, entonces campeón, destacó. Sus 14 aportaciones solo las superaron tres futbolistas: sus compañeras Khadija Shaw y Vivianne Miedema, y Alessia Russo (Arsenal).
Y lo logró pese a ser titular solo en nueve partidos de liga. Una lesión a principios de curso la mantuvo tres meses fuera, y a su regreso la competencia por un puesto era alta. Aun así, su impacto desde el banquillo fue inmediato: en los siete partidos finales como titular marcó siete goles y dio dos asistencias que acercaron al City al título.
Por qué el Barcelona necesita a una jugadora decisiva como Kerolin
No extraña que el Barça quiera fichar a la estrella brasileña. Kerolin, delantera dinámica y espectacular, tiene ese «factor X» capaz de decidir un partido en un instante. Los blaugranas lo necesitan tras despedirse de varios jugadores clave, entre ellos un par de delanteros.
Esta semana se confirmó la salida de Salma Paralluelo tras fracasar su renovación; la internacional española, autora de dos goles en la final de la Liga de Campeones, interesa al Arsenal, el Lyon, el PSG y las London City Lionesses tras rechazar al Chelsea.
Más relevante aún es la marcha de Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, quien cerró 14 años en el club antes del final de la pasada temporada. La centrocampista, elegida mejor jugadora de la Liga de Campeones tras ayudar al Barça a lograr su cuarto título europeo, deja un vacío que el club debe cubrir con fichajes de impacto para mantener el nivel de una delantera donde aún brillan Ewa Pajor y Caroline Graham Hansen.
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¿Por qué iba el Manchester City a dejar marchar a Kerolin?
¿Por qué el City dejaría marchar a Kerolin, como sugiere el informe? La plantilla ya cuenta con Shaw, Miedema, Lauren Hemp, Aoba Fujino y la próxima vuelta de Mary Fowler, ausente por una lesión de ligamento cruzado anterior. Además, el fichaje de Beth Mead reforzará aún más el ataque.
Además, el dinero que se obtenga por Kerolin se podría reinvertir en la plantilla para sustituirla con acierto, pues el objetivo es aumentar la profundidad del plantel de cara a la Liga de Campeones. Aun así, su calidad no será fácil de reemplazar, así que el equipo de fichajes deberá acertar si ella finalmente se marcha de Mánchester.
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