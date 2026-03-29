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El Barcelona presentará una reclamación ante la FIFA por la lesión de Raphinha, y se pagará una indemnización al campeón de La Liga
Indignación en el Blaugrana por el revés sufrido durante el parón internacional
Al parecer, el Barcelona está molesto porque Raphinha regresó de la concentración con la selección con una lesión en el tendón de la corva derecho que se prevé que lo mantenga fuera de los terrenos de juego durante unas cinco semanas. La lesión se produjo durante la derrota de Brasil por 2-1 ante Francia en un partido amistoso disputado en Foxborough. El equipo médico del club confirmó el alcance de la lesión el viernes, lo que ha dado lugar a informes y a un gran descontento en las oficinas del Spotify Camp Nou. Según Mundo Deportivo, los blaugranas tienen la intención de presentar una queja oficial ante la FIFA para abordar la situación y expresar su enfado por la lesión, ocurrida a miles de kilómetros de distancia en un partido no oficial.
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¿Se avecina una indemnización para los grandes clubes catalanes?
Aunque la pérdida deportiva es la principal preocupación para Hansi Flick, el Barcelona tiene derecho a recibir una compensación económica a través del Programa de Protección de Clubes de la FIFA. Este programa ofrece indemnizaciones a los clubes cuando los jugadores se lesionan mientras están concentrados con la selección y se ven apartados de la competición durante un periodo superior a 28 días consecutivos. Dada la ausencia estimada de Raphinha de cinco semanas, el organismo rector estará obligado a pagar la indemnización. Según los cálculos actuales y la duración de la baja, el Barcelona podría recibir una indemnización de aproximadamente 144 000 € (125 000 £/166 000 $). Sin embargo, la directiva del club considera que esta cifra es una mera bagatela, ya que no sirve para mitigar el impacto de perder a uno de sus delanteros más productivos durante una racha crítica de partidos tanto en la liga como en las competiciones europeas.
Los planes tácticos de Flick se han visto sumidos en el caos
El momento no podría ser peor para Hansi Flick, quien ha dependido en gran medida del rendimiento del jugador de 29 años esta temporada. Raphinha ha estado en un estado de forma brillante, destacando especialmente por su certero hat-trick contra el Sevilla y su doblete en la goleada por 7-2 en casa ante el Newcastle United justo antes del parón. Sin su capacidad de trabajo y su puntería, el técnico alemán debe ahora encontrar la manera de afrontar un apretado calendario en abril con una delantera mermada.
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Partidos clave que se perderá Raphinha
La consecuencia más grave de la lesión es la ausencia de Raphinha en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Es seguro que se perderá los dos partidos de la eliminatoria continental contra el Atlético, previstos para el 8 y el 14 de abril. Si el Barça se clasifica, Raphinha también podría perderse el partido de ida de las semifinales y, posiblemente, el de vuelta. Además, su plazo de recuperación implica que probablemente se perderá cinco partidos cruciales de La Liga, en un momento en que el Barça busca mantener su ventaja en lo más alto de la tabla.