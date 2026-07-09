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El Barcelona presenta una «oferta oficial» por Karim Adeyemi, quien ya acordó términos con el campeón de La Liga
Se han acordado las condiciones personales para su fichaje por el Camp Nou
El Barcelona ha actuado rápido para fichar a Adeyemi, y Sky Sport asegura que el delantero ya decidió unirse al club este verano. Según informes, el jugador acordó verbalmente un contrato a largo plazo con el Barça, por lo que el traspaso solo depende de que ambos clubes fijen el precio.
El Dortmund lo valora en unos 40 millones de euros, pues entra en la recta final de su contrato. Tras consolidarse como uno de los extremos más peligrosos de Alemania, su deseo de cambiar de aires ha obligado al BVB a actuar para evitar perder a un activo valioso por poco el próximo verano.
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La influencia de Flick y el factor Mendes
El técnico del Barcelona, Hansi Flick, impulsó el fichaje tras conocer a Adeyemi en la selección alemana. Valora su velocidad y sus desmarques, ideales para su presión alta. Además, su versatilidad en ataque le da opciones junto a Yamal y Raphinha.
Las conversaciones se han agilizado gracias a Jorge Mendes, agente del jugador, quien ya lo ofreció al Barça en el pasado, aunque las limitaciones económicas lo impidieron. Ahora, con un enfoque más ordenado, la operación gana impulso.
No afecta la búsqueda de Julián Álvarez.
El interés por Adeyemi muestra la intención de reforzar las bandas, pero el Barcelona sigue activo en el mercado. Según Fabrizio Romano, la llegada del extremo alemán no afecta la búsqueda de un «número nueve», y Julián Álvarez sigue como objetivo prioritario para la delantera.
El interés por el argentino, que data de mayo, persiste para garantizar competencia y gol en el área.
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Se barajan opciones de intercambio de jugadores
Para reducir los 40 millones de euros que necesita en efectivo, el Barcelona busca incluir en el acuerdo a jugadores no titulares o jóvenes promesas, como Roony Bardghji y Guille Fernández, con el fin de atraer al Dortmund.
Bardghji llegó con grandes expectativas, pero se ha frustrado por la falta de minutos en el primer equipo, mientras que el Dortmund sigue a Fernández desde hace tiempo.
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