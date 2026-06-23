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El Barcelona prepara una oferta de 130 millones de euros por Julián Álvarez tras la petición pública de traspaso de la estrella del Atlético de Madrid
La petición pública de Álvarez cambia el panorama
Las declaraciones de Álvarez, que quiere dejar el Atlético, han disparado el optimismo en el Barcelona.
La directiva, pese a su cautela, cree que la postura del jugador ha abierto la puerta a un traspaso histórico.
Según SPORT, su deseo de marcharse cambia el mercado: antes el acuerdo parecía imposible por las exigencias del Atlético, pero ahora su postura pública se ve como una baza clave para las próximas negociaciones.
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La reunión secreta y el silencio estratégico
Las bases de este sensacional fichaje se sentaron el 27 de mayo, cuando representantes del Barcelona se reunieron con el entorno del jugador. En ese encuentro se presentó una primera propuesta formal que podría convertirse en el mayor fichaje del verano. Desde entonces, el Barça guarda silencio estratégico, mientras la noticia se asimila en el Atlético.
El Barça cree haber manejado cada paso con precisión y no inquietarse por la amenaza de acciones legales desde Madrid.
Ven como algo normal, más que un obstáculo, la posible denuncia del Atlético por contactos ilegales.
Oferta de 130 millones de euros.
El Barcelona está dispuesto a aumentar notablemente su oferta por su principal objetivo. Prepara una segunda propuesta de unos 130 millones de euros.
Aunque no planea llegar a los 150 millones que se mencionan en Madrid, cree que esta cifra es suficiente para abrir negociaciones.
Debaten cuándo presentarla para no distraer al jugador, que está concentrado en el Mundial.
- AFP
La postura inflexible del Atlético
A pesar de la confianza del Barcelona, el Atlético de Madrid no piensa ponérselo fácil. El club madrileño insiste en la astronómica cláusula de rescisión de Álvarez, de 500 millones de euros, y, por «cuestión de honor», se niega a negociar con su rival. Esta obstinación ha llevado al equipo de Diego Simeone a buscar alternativas en la Premier League.
Según Manolo Lama, la directiva rojiblanca prefiere retener a Julián Álvarez, incluso sin darle minutos, antes que venderlo al Barça. Esta postura ha abierto una opción secundaria: un posible intercambio con el Arsenal que incluiría a Viktor Gyokeres.