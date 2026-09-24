El Barcelona está encantado con cómo se está desarrollando la cesión de Ter Stegen al Ajax. El acuerdo inicial generó algunas dudas internas debido al escaso ahorro salarial, pero los resultados deportivos han sido innegablemente positivos para los planes de traspaso a largo plazo del Barça.

El objetivo principal para todas las partes era encontrar un proyecto en el que el portero alemán pudiera recuperar la confianza. Después de soportar varios años marcados por las lesiones, Ter Stegen necesitaba desesperadamente jugar con regularidad al más alto nivel para reconstruir su frágil valor de mercado.

Ha consolidado con éxito su posición como portero titular indiscutible en los Países Bajos. Más importante aún, su impresionante rendimiento en el club le ha valido una esperadísima vuelta a la selección alemana, algo que el Barcelona considera un paso crucial para asegurar un lucrativo traspaso permanente, según SPORT.