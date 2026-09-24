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El Barcelona planea vender a Marc-Andre ter Stegen este verano mientras se intensifica el interés de la Premier League tras el resurgir del Ajax
Recuperando la forma en Ámsterdam
El Barcelona está encantado con cómo se está desarrollando la cesión de Ter Stegen al Ajax. El acuerdo inicial generó algunas dudas internas debido al escaso ahorro salarial, pero los resultados deportivos han sido innegablemente positivos para los planes de traspaso a largo plazo del Barça.
El objetivo principal para todas las partes era encontrar un proyecto en el que el portero alemán pudiera recuperar la confianza. Después de soportar varios años marcados por las lesiones, Ter Stegen necesitaba desesperadamente jugar con regularidad al más alto nivel para reconstruir su frágil valor de mercado.
Ha consolidado con éxito su posición como portero titular indiscutible en los Países Bajos. Más importante aún, su impresionante rendimiento en el club le ha valido una esperadísima vuelta a la selección alemana, algo que el Barcelona considera un paso crucial para asegurar un lucrativo traspaso permanente, según SPORT.
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Dejando atrás al Barcelona
A pesar de tener contrato en el Camp Nou hasta 2028, Ter Stegen aceptó que su etapa en Cataluña estaba, en la práctica, terminada. Entendió desde el principio que no entraba en los planes del primer equipo de Hansi Flick y optó por tomar el control de su propio futuro.
El veterano guardameta priorizó la oferta del Ajax y cerró una cesión simple, sin opción de compra. El gigante neerlandés simplemente no podía igualar su lucrativo salario en el Barcelona a largo plazo, lo que significaba que un cambio temporal era la única solución financiera viable.
El Barcelona aceptó este compromiso para asegurarse de que su jugador recuperara su mejor condición física. El club catalán sabe que un Ter Stegen en plenitud sigue siendo un portero de talla mundial, capaz de atraer ofertas de traspaso sustanciales de las principales ligas de Europa.
El efecto Klopp y Michel
Dos entrenadores han desempeñado un papel absolutamente vital en el notable resurgir de Ter Stegen. Míchel asumió un riesgo calculado con el guardameta, apostando fuerte por su fichaje inicialmente para el Girona antes de llevárselo al Ajax pese a su complicado historial reciente de lesiones.
Mientras tanto, el recién nombrado seleccionador de Alemania Jurgen Klopp ha mostrado una enorme confianza en el experimentado portero. Klopp ha dado a Ter Stegen todo su respaldo para ser el guardameta titular de la selección en este nuevo ciclo internacional.
Esta doble muestra de confianza ha proporcionado la plataforma perfecta para que Ter Stegen recuerde al mercado su enorme calidad. Según SPORT, varios clubes de la Premier League siguen ahora de cerca su evolución, lo que garantiza que no le faltarán pretendientes el próximo verano.
- Ajax Media
Una nueva era para el Barcelona
El Barcelona ha dejado meridianamente claro que el ciclo legendario de Ter Stegen en el club ha terminado por completo. La jerarquía azulgrana ya ha mirado al futuro reestructurando por completo su portería.
El gigante español se ha asegurado el fichaje de Dominik Livakovic, que ejercerá como suplente a largo plazo del actual número uno, Joan Garcia. Una vez expire el contrato de Wojciech Szczesny y abandone el club, Garcia y Livakovic formarán oficialmente la nueva dupla de porteros para la próxima temporada.
Cuando concluya la cesión de Ter Stegen en el Ajax el 30 de junio, regresará a Cataluña únicamente para cerrar su salida definitiva. El Barcelona espera desprenderse del enorme salario que aún le queda por pagar y, al mismo tiempo, conseguir una tarifa de traspaso muy respetable.
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