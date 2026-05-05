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El Barcelona ofreció fichar a Kylian Mbappé antes de contratar a Ousmane Dembélé para reemplazar a Neymar, reveló el expresidente del club
Mbappé entró en el punto de mira tras la sorpresa de Neymar
En una entrevista con la SER, el expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, admitió que el club intentó fichar a Mbappé.
Esto ocurrió tras la sorpresiva salida de Neymar al París Saint-Germain, que batió el récord mundial con 222 millones de euros y conmocionó al fútbol.
Bartomeu admitió que el club no estaba preparado para la salida del brasileño y afirmó: «La marcha de Neymar fue un shock para el club; no queríamos que se fuera».
Para reemplazarlo, la directiva se fijó en los talentos más prometedores y Mbappé, entonces en el Mónaco, se convirtió en el objetivo principal.
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Por qué el Barça prefirió a Dembélé antes que a Mbappé
Aunque Mbappé fichó por el PSG, el Barcelona barajó traerlo a Cataluña. Bartomeu explicó que el club negoció simultáneamente por Mbappé y Dembélé, pero que, al final, se inclinó por el criterio de los técnicos.
El expresidente lo resumió así: «Buscamos un sustituto, ofrecimos fichar a Mbappé y a Dembélé, y el cuerpo técnico escogió a Dembélé».
Por eso el Barça pagó 105 millones de euros más complementos al Borussia Dortmund por Dembélé, en vez de seguir tras la estrella del Mónaco.
La realidad financiera del fichaje de Mbappé
El club mostró interés en fichar a Mbappé, pero el precio de 180 millones de euros, fijado por el club de la Ligue 1, era un obstáculo insalvable que finalmente el PSG superó.
Bartomeu lo resumió así: «No fue una oferta propiamente dicha. Decían: vale 180 millones de euros; si quieres a Mbappé, paga 180 millones, y París los pagó».
Esa gran diferencia de precio, sumada a la confianza del cuerpo técnico en Dembélé, llevó al Barcelona a centrarse en otros objetivos.
- AFP
Lecciones del fichaje de Luis Suárez
Bartomeu admitió que apenas intervenía en las decisiones deportivas. Recordó las críticas por el fichaje de Luis Suárez, procedente del Liverpool, como un punto de inflexión. A pesar de su reputación polémica, el uruguayo llegó y ganó la Liga de Campeones y cuatro Ligas con el club.
«Como presidente, solo defendí el fichaje de Suárez», reconoció. «Los medios me criticaron tanto que aprendí que la directiva no debe interferir en lo deportivo: hay que dejar decidir al cuerpo técnico y a los directores deportivos».