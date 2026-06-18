El Barcelona ofrece un defensa a la Juventus a cambio de Andrea Cambiaso, pero Xabi Alonso podría ser clave para atraer al lateral al Chelsea

El Barcelona aspira a fichar al lateral de la Juventus. Según La Gazzetta dello Sport, el club catalán ofrece al central uruguayo Ronald Araujo (27 años) a la Juventus para facilitar el intercambio. Araujo, cuyo contrato dura hasta 2031, lleva tiempo gustando en Turín: el exdirector deportivo Cristiano Giuntoli lo quiso en enero de 2025 antes de fijarse en Lloyd Kelly.

Para Hansi Flick, Cambiaso supone una mejora técnica respecto a sus laterales actuales: Koundé aporta solidez, Cancelo ocupa la derecha, pero la izquierda queda débil con Balde y el central Gerard Martín. La polivalencia de Cambiaso lo convierte en el candidato ideal para el esquema blaugrana.



