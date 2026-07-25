El Barcelona ofrece su apoyo a la familia tras la muerte de un trabajador durante las obras de renovación del Camp Nou

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que se ha informado al juzgado de instrucción de guardia y al Departamento de Empresa y Trabajo de Cataluña, según el protocolo habitual en accidentes mortales laborales. Según medios españoles, el trabajador pintaba desde una plataforma elevadora cuando se produjo el accidente, el primero mortal en la obra desde su inicio en junio de 2023.

La seguridad laboral en grandes obras sigue siendo un tema de preocupación en España, y la reconstrucción del Camp Nou es una de las obras más importantes de Barcelona en los últimos años. El proyecto, en el que han participado miles de trabajadores durante más de tres años, se ha ralentizado por problemas de permisos y denuncias sobre las condiciones de la obra, y ahora se centra en la finalización de un anillo de compresión que soportará la nueva cubierta del estadio.