Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Julian AlvarezGetty Images
Donny Afroni

Traducido por

El Barcelona ofrece fichar al «fantástico» Julián Álvarez, pero la propuesta «no es indefinida». Joan Laporta advierte al Atlético de Madrid

Fichajes
Julián Álvarez
Barcelona
Atlético Madrid
Primera División

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, advirtió al Atlético de Madrid que no aceptará presiones por plazos en la negociación por Julián Álvarez. El club catalán busca al delantero argentino para reforzar su ataque de cara a la nueva temporada.

  • Laporta marca el ritmo en el fichaje de Álvarez

    Desde Estados Unidos, antes de la semifinal del Mundial entre España y Francia, Laporta aclaró la postura del Barcelona sobre las negociaciones por Álvarez. Aunque el club quiere fichar al exjugador del Manchester City, advirtió que la oferta actual no será eterna.

    «No vamos a bailar al son que nos toque. Aquí marcamos el ritmo. Hemos hecho una oferta, pero no es abierta ni ilimitada. Ya veremos cuánto tiempo sigue vigente. Ya hemos expresado nuestra intención de fichar al jugador que han solicitado el entrenador y el cuerpo técnico. Nos gusta mucho y creo que es un jugador fantástico», declaró Laporta a los periodistas.



    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP

    Aclarar las cosas con el Atlético de Madrid

    La relación entre Barcelona y Atlético suele ser compleja, sobre todo en fichajes de alto perfil. Laporta admitió tensiones y afirmó haber hablado personalmente con la directiva del Metropolitano para aclarar su propuesta.

    «Tenemos una buena relación. Hubo confusión sobre nuestra oferta, la aclaré y quedamos en que, si encuentran una alternativa, nuestra propuesta sigue en pie. Por ahora, no hay más», añadió el presidente.

  • ¿Por qué el Barça quiere a Álvarez?

    Álvarez ha aumentado su valor tras marcar un gol decisivo para Argentina ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

    El delantero de 26 años anotó 20 goles con el Atlético la temporada pasada y su eficacia goleadora y versatilidad táctica lo convierten en la primera opción del Barcelona para reforzar su ataque.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    Se informa que el Barcelona compite con el Arsenal por Álvarez, quien podría fichar antes de la pretemporada. Se dice que el jugador prefiere seguir en España.

    Por ahora, se concentra en el Mundial, donde Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra en una semifinal muy esperada el miércoles.

Amistosos
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE
Amistosos
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM