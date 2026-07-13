Desde Estados Unidos, antes de la semifinal del Mundial entre España y Francia, Laporta aclaró la postura del Barcelona sobre las negociaciones por Álvarez. Aunque el club quiere fichar al exjugador del Manchester City, advirtió que la oferta actual no será eterna.

«No vamos a bailar al son que nos toque. Aquí marcamos el ritmo. Hemos hecho una oferta, pero no es abierta ni ilimitada. Ya veremos cuánto tiempo sigue vigente. Ya hemos expresado nuestra intención de fichar al jugador que han solicitado el entrenador y el cuerpo técnico. Nos gusta mucho y creo que es un jugador fantástico», declaró Laporta a los periodistas.







