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El Barcelona no compra a Rashford, el Manchester United se despide de Sancho: oportunidades para la Serie A

Manchester United
M. Rashford
J. Sancho
Fichajes
Barcelona
AC Milán
Juventus
Roma
SSC Nápoles

Desde Manchester se habla de dos posibles fichajes para la Serie A: Sancho y Rashford.

Uno era pretendido en media Europa y ahora está sin equipo; al otro le encontraron un nuevo hogar en España que luego se esfumó: Jadon Sancho y Marcus Rashford, situaciones distintas pero muy similares.


Ambos han acaparado portadas y podrían ser claves en el próximo mercado estival, también en la Serie A, donde ya se les vinculó con clubes de élite.


Cada uno con circunstancias distintas y, en el caso de Rashford, con la variable del próximo Mundial.

  • EL BARCELONA NO CONTRATA A RASHFORD

    Marcus Rashford volverá al Manchester United, aunque no está claro si se quedará.


    El Barcelona ha decidido no ejercer la opción de compra del delantero inglés, que en 49 partidos marcó 14 goles y dio otras tantas asistencias.


    Los blaugranas consideran excesivos los 30 millones de euros pactados con el ManchesterUnited, así que el inglés regresa a las filas de los Red Devils, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

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  • ¿QUIÉN PUEDE FICHAR A RASHFORD?

    ¿Podrá Rashford quedarse en el Manchester United? La opción existe: el nuevo cuerpo técnico, liderado por Michael Carrick, valora al jugador de 28 años. Sin embargo, la fuerte competencia en la delantera podría llevar al club y al futbolista a considerar una nueva cesión.


    El Barcelona, paradójicamente, sigue al acecho y lanzaría una nueva oferta si el United se muestra abierto a condiciones más ventajosas. Otros clubes podrían intervenir, y en Italia hay equipos buscando refuerzos: Milan y Juventus, fuera de la Champions, lo tendrían difícil, mientras que la Roma —que persigue a Mason Greenwood— podría verlo como una oportunidad si no concreta ese fichaje. Lo mismo para el Nápoles, que buscaría refuerzos si Lukaku y Lucca se marchan.


    Los obstáculos son el Mundial, que puede atraer a otros clubes, y su salario superior a 15 millones brutos por temporada, aunque el jugador ya aceptó rebajarlo un 15 % para fichar por el Barça.

  • EL UNITED SE DESPIDE DE SANCHO

    La otra cara de portada es la de Jadon Sancho. Hace un año medio Europa lo quería: Juventus y Roma lo buscaron, y la segunda esperó hasta el final antes de elegir a Leon Bailey. Hoy, sin embargo, está sin equipo.


    Su cesión al Aston Villa no lo revitalizó: 39 partidos y un gol en la Europa League, clave ante el Fenerbaçe. Muy poco para garantizarse un futuro, así que ha vuelto al Manchester United solo para despedirse: los Red Devils confirmaron con un breve comunicado que la historia con el jugador nacido en 2000 ha terminado y, al vencerse su contrato el 30 de junio, sus caminos se separarán.




  • ¿QUIÉN PUEDE FICHAR A SANCHO?

    A sus 26 años, Sancho busca recuperarse y acepta un nuevo reto. ¿Dónde? El Borussia Dortmund quiere traerlo de vuelta a Alemania y varios clubes de la Premier League lo vigilan.


    También la Serie A, que ha rozado sin llegar a tocar. No exige jugar la próxima Champions, lo que abre la puerta a Roma, Juventus y Milan; aunque en el Rossonero todo está por definir, mientras que en el Bianconero la prioridad son otras posiciones.


    Turquía y Arabia Saudí aguardan con salarios millonarios, pero por ahora son opciones secundarias.