El Barcelona no compra a Rashford, el Manchester United se despide de Sancho: oportunidades para la Serie A

Uno era pretendido en media Europa y ahora está sin equipo; al otro le encontraron un nuevo hogar en España que luego se esfumó: Jadon Sancho y Marcus Rashford, situaciones distintas pero muy similares.





Ambos han acaparado portadas y podrían ser claves en el próximo mercado estival, también en la Serie A, donde ya se les vinculó con clubes de élite.





Cada uno con circunstancias distintas y, en el caso de Rashford, con la variable del próximo Mundial.