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El Barcelona negocia con el Manchester United una segunda cesión de Marcus Rashford, con el aval de Hansi Flick
Flick aprueba la suspensión
Flick ha autorizado un plan para que Rashford se quede en el Barcelona una temporada más. El técnico confía en su valor táctico pese a sus recientes dificultades para ser titular. Aunque se esperaba su regreso a Old Trafford, el respaldo del entrenador ha hecho que el club prefiera mantenerlo en España.
La decisión llega tras su decimotercer gol, marcado en la victoria 2-0 sobre el Getafe, y después de que el jugador expresara su deseo de permanecer en Cataluña.
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Negociación de las condiciones del préstamo
El Barcelona no ejercerá la opción de compra de 30 millones de euros. Prefiere una segunda cesión temporal para ajustarse a sus límites financieros y mantener la profundidad ofensiva. Si el Manchester United exige un traspaso definitivo, el Barça intentará rebajar el precio. El experto en fichajes Florian Plettenberg ha detallado las negociaciones.
«El Barcelona busca una segunda cesión de Marcus Rashford», escribió Plettenberg en X. «Las conversaciones con el Manchester United continúan. El Barcelona no ejercerá la opción de compra de 30 millones de euros por ahora; prefiere otra cesión o, en su defecto, negociar una rebaja. En cualquier caso, Rashford se quedará, con el visto bueno de Hansi Flick».
Función táctica y rendimiento
La búsqueda de una nueva cesión marca un cambio de rumbo para la directiva del club. El papel cada vez más secundario de Rashford durante la primavera dio lugar a rumores de que su etapa en el equipo había llegado a su fin, sobre todo porque le costaba desbancar a los titulares consolidados. Sin embargo, Flick cree que Rashford aporta un perfil físico específico y una versatilidad que siguen siendo útiles para la rotación de la plantilla en las distintas competiciones.
Esta temporada ha marcado 13 goles y dado 13 asistencias en 45 partidos, pese a alternar la titularidad. El Barça confía en que una pretemporada completa con Flick le devuelva el nivel de sus primeros meses. El jugador sigue motivado y quiere consolidar su sitio en el proyecto a largo plazo del Camp Nou.
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El dilema del Manchester United en el mercado de fichajes
El Manchester United debe decidir qué hacer con su canterano, cuyo contrato acaba. Necesita dinero urgente para los fichajes de verano, así que prefiere una venta definitiva antes de que caiga su valor. Según los rumores, el club no aceptará otra cesión sin cláusula de compra obligatoria.
Las conversaciones buscan un equilibrio entre la necesidad de dinero de United y el presupuesto limitado del Barcelona. Para Rashford, seguir en La Liga parece lo más probable, pues no entra en los planes inmediatos de Old Trafford. Se espera una resolución antes de que abra el mercado de verano, para que ambos clubes cierren sus presupuestos de fichajes.