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¡El Barcelona marca siete! Hat-trick de Raphinha y golazo de Joao Cancelo para mantener el inicio perfecto en LaLiga del equipo de Hansi Flick
El Barcelona mantiene su inicio perfecto a nivel nacional
El Barça aseguró su sexta victoria consecutiva en Liga esta temporada con un contundente 7-2 ante el Racing de Santander. El equipo de Flick se mostró muy superior a su rival en una deslumbrante actuación en casa.
El conjunto local, implacable, no tardó absolutamente nada en imponer su dominio sobre el césped. Apenas ocho minutos después del inicio del partido, Joao Cancelo abrió el marcador con un gol espectacular para alegría de la afición local.
El internacional portugués sacó un impresionante disparo desde 25 yardas. Su potente remate entró tras golpear el larguero por la parte inferior y marcó el tono de una tarde con muchísimos goles.
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Raphinha lidera el ataque
Raphinha acaparó rápidamente el protagonismo para doblar la ventaja del Barcelona a mitad de la primera parte. El atacante brasileño provocó un penalti tras una entrada de Pedro Felipe y transformó con seguridad la pena máxima.
El Santander alteró momentáneamente el ritmo de los locales cuando Maguette Gueye controló el balón de forma magnífica antes de empujarlo a la red para poner el 2-1. Sin embargo, el Barça restableció con rapidez su ventaja de dos goles cuando un potente disparo de Cancelo desvió claramente en Asier Villalibre y acabó en la red.
Antes de que sonara el silbato del descanso, Raphinha volvió a marcar para poner el 4-1. El extremo definió con acierto tras aprovechar un pase preciso de su compañero Dani Olmo.
El drama y los errores generan tensión
La trepidante primera parte estuvo a punto de dar lugar a un quinto gol blaugrana antes del descanso. Lamine Yamal asumió la responsabilidad de lanzar un penalti, pero su intento fue brillantemente detenido por el portero del Santander Julen Agirrezabala.
Tras el descanso, un sorprendente error defensivo ofreció a los visitantes una repentina esperanza. Wojciech Szczesny, que sustituyó al lesionado Joan Garcia al descanso, sufrió un fallo fatal de concentración.
El veterano guardameta perdió la posesión muy cerca de su propia portería. Yassir Zabiri aprovechó de inmediato el grave error y definió con comodidad para recortar la desventaja y poner el 4-2.
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Los hombres de Flick aseguran el primer puesto
Cualquier esperanza persistente de una remontada milagrosa del Santander quedó sofocada rápidamente. Raphinha completó su hat-trick con otro penalti contundente, ampliando el marcador a 5-2 y dejando el partido definitivamente fuera de su alcance.
Después, el suplente Gabriel Jesus también se sumó a la fiesta goleadora, colocando el balón con calma en la escuadra lejana para poner el 6-2. Yamal por fin logró poco después el gol que merecía, culminando un devastador contraataque para completar la goleada de siete tantos.
Esta contundente victoria garantiza que el Barcelona siga siendo el único club de la máxima categoría del fútbol español que presume de un pleno de victorias esta temporada. El imparable equipo de Flick se mantiene con orgullo en lo más alto de la clasificación de La Liga, mientras que el Santander ocupa temporalmente la décima plaza.
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