¡El Barcelona marca siete! Hat-trick de Raphinha y golazo de Joao Cancelo para mantener el inicio perfecto en LaLiga del equipo de Hansi Flick

El Barça aseguró su sexta victoria consecutiva en Liga esta temporada con un contundente 7-2 ante el Racing de Santander. El equipo de Flick se mostró muy superior a su rival en una deslumbrante actuación en casa.

El conjunto local, implacable, no tardó absolutamente nada en imponer su dominio sobre el césped. Apenas ocho minutos después del inicio del partido, Joao Cancelo abrió el marcador con un gol espectacular para alegría de la afición local.

El internacional portugués sacó un impresionante disparo desde 25 yardas. Su potente remate entró tras golpear el larguero por la parte inferior y marcó el tono de una tarde con muchísimos goles.