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El Barcelona lucha contra el tiempo para activar la cláusula del joven defensa antes de que su precio se duplique
Los catalanes van a por un prodigio de la defensa
Tras el fichaje de Anthony Gordon, el Barcelona busca su segundo refuerzo a las órdenes de Hansi Flick. Según el diario Sport, el club lidera la carrera por el joven defensa Salinas tras su brillante campaña en Segunda. El Barça ha superado la competencia de varios equipos de la Premier y de La Liga gracias al deseo del jugador de vestir de blaugrana.
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Mendes dirige negociaciones cruciales
El superagente Jorge Mendes visitó Santander para informar a la directiva catalana de que el defensa izquierdo tiene una cláusula de rescisión de 8 millones de euros. Gracias a su buena relación con el Camp Nou, el agente impulsó las negociaciones y logró un acuerdo verbal. El club ve en este versátil jugador de 19 años una gran oportunidad de mercado y trabaja contrarreloj para cerrar el fichaje antes de que suba el precio.
Una joven actriz polifacética impulsa una profunda transformación
El joven brilló en su debut en Segunda División: dio siete asistencias en 33 partidos y alternó entre lateral izquierdo y defensa central. Llega en un momento de reestructuración defensiva dirigida por Flick, que lo incluirá en la pretemporada del primer equipo. Paralelamente, el club negocia el fichaje definitivo del lateral portugués João Cancelo, cedido por el Al-Hilal.
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Se acerca la fecha límite del verano
El Camp Nou debe cerrar la operación antes del 30 de junio, pues la cláusula de rescisión del jugador se duplicará hasta 16 millones el 1 de julio. Para rebajar esa cifra, el director deportivo, Deco, propone ceder a un canterano al equipo cántabro. Con este fichaje atado, el área de incorporaciones podrá centrarse en buscar un delantero centro de élite tras la marcha de Robert Lewandowski.