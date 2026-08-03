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El Barcelona lanza una advertencia al PSG sobre el futuro de Ferran Torres mientras Hansi Flick toma una decisión sobre su fichaje
Flick considera a Torres un activo vital
Hansi Flick ha integrado a Torres en su plan para la próxima temporada y considera al jugador de 26 años una pieza esencial de su esquema táctico. Fuentes del club se han mostrado tajantes sobre la situación del delantero y han afirmado claramente que Torres no está en venta, según Mudo Deprotivo.
La apuesta del club por el exjugador del Manchester City queda aún más patente en su plan de ofrecerle una ampliación de contrato. Una vez que el frenético mercado de fichajes de verano cierre en septiembre, los dirigentes del Barcelona tienen la intención de sentarse con los representantes del jugador para hablar de un nuevo acuerdo. Esto ocurre pese a que una renovación activaría una cláusula específica de su acuerdo de traspaso original, que obligaría al Barça a pagar al Manchester City una cantidad adicional de aproximadamente ocho millones de euros.
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El interés del PSG se topa con una firme resistencia
Los rumores que vinculan a Torres con el PSG se han intensificado recientemente, y algunas informaciones incluso sugieren que el delantero ya había puesto su corazón en una marcha a la capital francesa este verano. Sin embargo, el Barcelona se mantiene firme e insiste en que ningún acercamiento formal ha alterado su deseo de retenerlo.
Además, la llegada de un nuevo delantero no señalaría necesariamente el final de Torres en el Camp Nou. El Barcelona ha identificado a Julian Alvarez, del Atletico Madrid, como su objetivo prioritario para reforzar la delantera, ya que el internacional argentino ha expresado su deseo de vestir las famosas franjas azulgranas. Sin embargo, el Atletico es conocido por ser un negociador especialmente duro y se muestra particularmente reacio a vender a un rival directo de La Liga.
El silencio del jugador en medio de las celebraciones del Mundial
Por parte del jugador, ha habido un silencio calculado. El entorno de Ferran ha optado por no entrar en detalles sobre su futuro, prefiriendo respetar su actual periodo de vacaciones. El delantero está desconectando actualmente tras un verano extenuante pero exitoso en el que ayudó a España a levantar el trofeo de la Copa del Mundo.
De hecho, el Barcelona no espera que el delantero regrese a los entrenamientos hasta el 12 de agosto, la misma fecha fijada para el resto de los internacionales españoles que participaron en las fases finales del torneo. Hasta entonces, la versión oficial sigue siendo que Torres es jugador del Barcelona.
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Posibles escenarios de salida y postura del club
Aunque el club está actualmente cerrado a ofertas, ha reconocido que solo hay un escenario que llevaría a que Torres fuera puesto en el mercado de fichajes. Fuentes del club señalan que la única manera de que se le colocara en el escaparate sería que él mismo pidiera ser vendido este agosto. Hasta la fecha, el jugador no ha hecho ninguna exigencia de ese tipo. Si expresara su deseo de marcharse, la cúpula del Barcelona tendría entonces que sopesar los beneficios de una lucrativa cantidad por traspaso frente al riesgo deportivo de mantener a un jugador contra su voluntad.
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