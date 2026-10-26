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El Barcelona impone su dominio en los premios femeninos: Putellas se corona con el Balón de Oro 2026

Una nueva temporada histórica para el Barça

El Barcelona ejerció un dominio absoluto en los premios del Balón de Oro 2026 en la categoría femenina, durante la gala del Balón de Oro celebrada en el London Palladium la noche de este lunes.

Alexia Putellas, excapitana del Barcelona, se alzó con el Balón de Oro femenino de 2026, de modo que la estrella española del centro del campo regresa a la cima del fútbol femenino tras una temporada repleta de cifras y títulos.

La consagración de Putellas llegó después de una temporada destacada en la que lideró al Barcelona en la conquista de títulos y contribuyó a la coronación del equipo en la Liga de Campeones femenina, antes de anunciar su salida del club catalán tras 14 temporadas exitosas para incorporarse al London City Lionesses.


  • Vicky López: la joya del Barcelona inaugura los premios femeninos

    En la categoría de jóvenes talentos, la española Vicky López se alzó con el premio a la mejor jugadora joven. La estrella inglesa Lucy Bronze entregó el galardón, al que optaban cinco jugadoras: Vilde Bøe Risa, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi y Lily Yohannes, pero el nombre que finalmente se anunció fue el de López, la jugadora del Barcelona que confirmó una vez más que la academia del club catalán produce talentos que no se detienen.

  • Balón de Oro al mejor entrenador 2026

    Los premios del Barcelona no se detuvieron en López, ya que el entrenador Pere Romeu se llevó el galardón al mejor entrenador del mundo tras una temporada excepcional en la que dirigió al Barcelona hacia varios logros, encabezados por la Liga de Campeones femenina.

    El encargado de entregar el premio fue el entrenador español Rafa Benítez, protagonista del célebre milagro de Estambul, en el que condujo al Liverpool a una remontada histórica por 3-3 tras ir perdiendo por tres goles, para acabar ganando en los penaltis la final de la Liga de Campeones de 2005.

    Romeu es el verdadero arquitecto de la última asombrosa temporada del Barcelona femenino, de modo que el conjunto catalán volvió a subir hoy al escenario de la premiación por tercera vez, después de López y de Lamine Yamal, quien obtuvo el premio al mejor jugador joven.

    Asimismo, la española Cata Coll se proclamó ganadora del premio a la mejor portera de 2026, luego de desempeñar un papel fundamental en el camino del Barcelona hacia la conquista de la Liga de Campeones femenina.


  • Barcelona, mejor club de fútbol femenino

    El club catalán también se llevó el premio al mejor club de fútbol femenino en la gala del Balón de Oro 2026, confirmando el dominio del Barcelona en esta categoría.

    El equipo femenino del Barcelona había ganado este premio dos veces antes, en 2023 (la primera edición) y en 2024, y quedó subcampeón en 2025.

    En la temporada 2025-26, el equipo de Pere Romeu logró una gesta histórica al conquistar cuatro títulos, ya que ganó la Liga española, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y, por supuesto, la Liga de Campeones de Europa (por cuarta vez).

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  • Charlene Corral: la primera mexicana en conquistar un premio en el Balón de Oro

    La delantera mexicana Charlyn Corral, jugadora del Pachuca, fue galardonada con el premio a la mejor delantera femenina de 2026, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana en recibir este reconocimiento.

    El premio, conocido como el Trofeo Gerd Müller femenino, recompensó su destacada producción goleadora durante la pasada temporada. El galardón es un reconocimiento independiente del Balón de Oro femenino, que se concede a la mejor jugadora del mundo.