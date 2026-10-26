El Barcelona impone su dominio en los premios femeninos: Putellas se corona con el Balón de Oro 2026

El Barcelona ejerció un dominio absoluto en los premios del Balón de Oro 2026 en la categoría femenina, durante la gala del Balón de Oro celebrada en el London Palladium la noche de este lunes.

Alexia Putellas, excapitana del Barcelona, se alzó con el Balón de Oro femenino de 2026, de modo que la estrella española del centro del campo regresa a la cima del fútbol femenino tras una temporada repleta de cifras y títulos.

La consagración de Putellas llegó después de una temporada destacada en la que lideró al Barcelona en la conquista de títulos y contribuyó a la coronación del equipo en la Liga de Campeones femenina, antes de anunciar su salida del club catalán tras 14 temporadas exitosas para incorporarse al London City Lionesses.



