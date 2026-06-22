El Barcelona hace una sorprendente oferta por Harry Kane en medio de la incertidumbre sobre su contrato con el Bayern de Múnich

Según Sport, el Barça ha hecho un acercamiento sorpresa para sondear la disposición de Kane a cambiar la Bundesliga por La Liga. Aunque aún no hay oferta formal, el club ha contactado con su entorno para valorar su fichaje. El capitán inglés se ha convertido en prioridad tras la marcha de Lewandowski.

Sus actuaciones en el Mundial y su racha goleadora en el Bayern, a pesar de sus 32 años, han reforzado el interés azulgrana. No obstante, las primeras gestiones indican que la operación está “en punto muerto”: Kane se siente cómodo en Múnich.



