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Emanuele Tramacere

Traducido por

El Barcelona ha vuelto a por Lautaro Martínez, la postura del Inter. Reunión con el agente en Madrid, es el objetivo número uno de Flick y Deco tras el no por Julián Álvarez

Inter Milán
Barcelona
Lautaro Martínez

Tras meses de rumores e ideas, esta vez el Barcelona ha empezado a ir en serio para intentar arrebatarle al Inter el delantero centro argentino.

El Barcelona podría ser en estas semanas de mercado el mayor peligro para todos los equipos que tienen en su plantilla a un delantero centro de movilidad. El club catalán, que durante todo el verano persiguió el sueño de vestir de azulgrana a Julián Álvarez, procedente del Atlético de Madrid, ha empezado a cambiar de objetivo, ya que desde el lado rojiblanco de Madrid solo han llegado puertas cerradas.

Y entonces, como informa Gerard Romero, conocidísimo streamer, protagonista del pódcast Jijantes, embajador de la Kings League y a menudo insider de mercado para los dos grandes de España dados sus contactos directos con muchos de los protagonistas de ambos equipos, el club catalán ha abierto un nuevo dossier para su ataque y ha iniciado las negociaciones para tratar de arrebatarle al Inter a su capitán, Lautaro Martínez.

  • Trabajando en Lautaro

    Tras el no de Julián Álvarez, el Barcelona ha decidido que Lautaro Martínez será el objetivo número uno en el que ha empezado a trabajar en estos días. Una operación es sin duda complicada, pero según Gerard Romero, el club catalán ha entendido que existe una pequeña puerta abierta por parte del jugador para poder intentar negociar su llegada a Cataluña en estas últimas semanas de mercado.

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  • REUNIÓN CON EL AGENTE

    Siempre según Gerard Moreno, en estos días se ha producido en Madrid una reunión entre Deco y el agente de Lautaro Martínez, Alejandro Camaño. Por parte del entorno del jugador ha llegado la apertura al traspaso al Barcelona del delantero argentino.

  • EL INTER NO QUIERE VENDERLO

    Hay que recordar que, con la última renovación de contrato, Lautaro Martínez y el Inter acordaron la eliminación de la cláusula de rescisión, que era de 120 millones de euros y tenía una duración limitada. Esa cláusula ya no existe y quien quiera intentar sacar al capitán argentino de Milán tendrá inevitablemente que negociar con el Inter, que, al igual que el Atlético con Julián Álvarez, en este momento no tiene intención de vender a su capitán. Eso sí, todo dependerá de la oferta porque, si de verdad fuera una cifra fuera de mercado, inevitablemente al menos será tomada en consideración (más por el fondo, por motivos obvios, que por la directiva italiana).

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