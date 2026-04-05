Musso no se anduvo con rodeos en su valoración tras el partido, tras ser nombrado MVP a pesar de la derrota. En declaraciones a DAZN, el guardameta argentino expresó su frustración: «Hicimos una gran primera parte. Jugamos aún mejor, creando muchas ocasiones; fue un partido entretenido y agradable. La tarjeta roja nos perjudicó. En el fútbol actual es muy difícil jugar con un jugador menos. También creo que fue tarjeta roja para ellos. El árbitro lo vio claramente en el campo. Luego se vio en la repetición. Eso podría haber hecho que el partido fuera más igualado. Pero bueno, seguimos adelante. Era un partido importante. Esto no nos hace perder la confianza. Once contra once, creo que fuimos mejores. Creamos muchas ocasiones y movimos bien el balón. Eso nos da confianza».