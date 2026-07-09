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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

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El Barcelona ha reached an agreement with Adeyemi and is negotiating with Borussia Dortmund

K. Adeyemi
Fichajes
Borussia Dortmund
Barcelona

El Barcelona y Karim Adeyemi han acordado salario y duración del contrato. Según Fabrizio Romano, el extremo del Borussia Dortmund ha pactado salario y duración del contrato; solo falta el acuerdo entre clubes. Laporta, que busca un refuerzo ofensivo tras no concretar la compra de Rashford, ya presentó una oferta que los alemanes analizan.

  • NO HAY RENOVACIÓN, A PRECIO DE REBAJAS

    Según la prensa española, la negociación podría cerrarse pronto: el contrato de Adeyemi vence en 2027 y él no quiere renovar. El Dortmund no puede pedir mucho, pues el jugador ya dio por terminada su etapa en el Signal Iduna Park y retenerlo sería inútil, ya que se iría gratis el año que viene.

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  • EL PAPEL DE MENDES

    Adeyemi siempre ha situado al Barcelona en lo más alto de su lista de deseos. El verano pasado rechazó a la Juventus para fichar por un equipo español, pero el traspaso se frustró por el tope salarial y dudas sobre su rendimiento. Ahora, su agente, Jorge Mendes, trabaja para crear las condiciones que hagan realidad su sueño.



  • LAS CIFRAS DE ADEYEMI

    Adeyemi ha jugado 146 partidos con el Borussia Dortmund, marcando 36 goles y dando 25 asistencias. Con la selección alemana ha disputado 11 partidos y marcado un gol. Antes, en el Red Bull Salzburgo, sumó 94 partidos, 33 goles y 24 asistencias.

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