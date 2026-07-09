El Barcelona y Karim Adeyemi han acordado salario y duración del contrato. Según Fabrizio Romano, el extremo del Borussia Dortmund ha pactado salario y duración del contrato; solo falta el acuerdo entre clubes. Laporta, que busca un refuerzo ofensivo tras no concretar la compra de Rashford, ya presentó una oferta que los alemanes analizan.
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El Barcelona ha reached an agreement with Adeyemi and is negotiating with Borussia Dortmund
NO HAY RENOVACIÓN, A PRECIO DE REBAJAS
Según la prensa española, la negociación podría cerrarse pronto: el contrato de Adeyemi vence en 2027 y él no quiere renovar. El Dortmund no puede pedir mucho, pues el jugador ya dio por terminada su etapa en el Signal Iduna Park y retenerlo sería inútil, ya que se iría gratis el año que viene.
EL PAPEL DE MENDES
Adeyemi siempre ha situado al Barcelona en lo más alto de su lista de deseos. El verano pasado rechazó a la Juventus para fichar por un equipo español, pero el traspaso se frustró por el tope salarial y dudas sobre su rendimiento. Ahora, su agente, Jorge Mendes, trabaja para crear las condiciones que hagan realidad su sueño.
LAS CIFRAS DE ADEYEMI
Adeyemi ha jugado 146 partidos con el Borussia Dortmund, marcando 36 goles y dando 25 asistencias. Con la selección alemana ha disputado 11 partidos y marcado un gol. Antes, en el Red Bull Salzburgo, sumó 94 partidos, 33 goles y 24 asistencias.
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