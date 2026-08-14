El Barcelona se ha marcado un plazo firme de 48 horas para completar el fichaje del centrocampista del City Rodri, según Fichajes. El club catalán está presionando para alcanzar un acuerdo definitivo y que el internacional español pueda ser presentado en el próximo partido del Trofeo Joan Gamper.

Las negociaciones entre estos dos pesos pesados europeos están llegando a una fase crítica mientras intentan reducir la diferencia en la valoración. El Manchester City se mantiene firme y pide un paquete cercano a los 80 millones de euros (69 millones de libras) para autorizar la salida del centrocampista.

La última oferta oficial del Barcelona, de 60 millones de euros más 10 millones en variables, fue rechazada por el Manchester City. Una propuesta revisada de hasta 75 millones de euros tampoco logró desbloquear la operación, lo que ha provocado nuevas conversaciones estructuradas durante el fin de semana.