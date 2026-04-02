El Barcelona Femenino arrolla al Real Madrid por TERCERA vez en nueve días y se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones, mientras Alexia Putellas celebra por todo lo alto su partido número 500

La noche estaba destinada a ser de Putellas, que saltó al campo para disputar su partido número 500 con la famosa camiseta blaugrana. La dos veces ganadora del Balón de Oro solo tardó ocho minutos en dejar su huella, reaccionando con mayor rapidez ante el disparo rechazado de Ewa Pajor para marcar el primer gol. Fue su gol número 230 con el club, una forma muy merecida de celebrar medio milenio de partidos.

El gol de Putellas marcó la pauta de una avalancha en la primera parte que, en la práctica, sentenció el partido antes incluso de que hubiera comenzado. Su liderazgo en el centro del campo fue, una vez más, el motor de todo lo positivo que generó el Barça.



