Según Sport, Goretzka ha ofrecido oficialmente sus servicios al Barcelona. El jugador de 31 años es actualmente agente libre después de dejar el Bayern al expirar su contrato el 1 de julio. El mismo medio afirma que el internacional alemán está buscando activamente un movimiento a Cataluña. Sus representantes se han puesto en contacto con la cúpula blaugrana para proponer un posible cambio este verano.

La propuesta llega en un momento conveniente para el Barcelona, que está lidiando con una grave crisis de lesiones en el centro del campo. Los habituales del primer equipo Fermin Lopez y Frenkie de Jong están actualmente de baja por problemas físicos de larga duración.



