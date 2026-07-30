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El Barcelona estudia el sorprendente fichaje gratis de un excentrocampista del Bayern de Múnich mientras Hansi Flick busca un reencuentro en medio de las lesiones de Frenkie de Jong y Fermin Lopez
Goretzka hace un llamamiento por su traspaso al Barcelona
Según Sport, Goretzka ha ofrecido oficialmente sus servicios al Barcelona. El jugador de 31 años es actualmente agente libre después de dejar el Bayern al expirar su contrato el 1 de julio. El mismo medio afirma que el internacional alemán está buscando activamente un movimiento a Cataluña. Sus representantes se han puesto en contacto con la cúpula blaugrana para proponer un posible cambio este verano.
La propuesta llega en un momento conveniente para el Barcelona, que está lidiando con una grave crisis de lesiones en el centro del campo. Los habituales del primer equipo Fermin Lopez y Frenkie de Jong están actualmente de baja por problemas físicos de larga duración.
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La crisis en el centro del campo abre la puerta
El Barça llega a la nueva temporada con Flick muy justo de opciones en el centro del campo. Lopez se está recuperando de una fractura de metatarsiano, mientras que De Jong afronta una larga rehabilitación por una rotura de ligamento de la rodilla. Además, varios de los campeones del mundo del club han recibido vacaciones ampliadas y se incorporarán a la pretemporada más tarde que el resto de la plantilla.
Esta falta de efectivos convierte a un veterano en forma y disponible como Goretzka en una opción muy interesante. Un movimiento al Camp Nou también facilitaría un reencuentro con Flick. Ambos disfrutaron anteriormente de un éxito increíble juntos en el Bayern, donde ganaron dos títulos de la Bundesliga y la Liga de Campeones 2019-20.
Deco rechaza un posible reencuentro con Flick
Como agente libre, Goretzka encaja perfectamente con los problemas financieros que sigue arrastrando el Barcelona. Incorporar a un internacional experimentado sin pagar traspaso suele ajustarse a los estrictos parámetros económicos fijados por la directiva azulgrana.
Sin embargo, pese a los vínculos evidentes con Flick y a los problemas por lesiones del club, el director deportivo del Barcelona, Deco, no tiene ningún interés en fichar al centrocampista. Se dice que el ejecutivo portugués no está convencido con la operación propuesta. En lugar de acudir al mercado de fichajes, Deco planea promocionar talento de la casa para resolver la crisis en el centro del campo. La jerarquía interna del club cree que el prometedor Marc Casado, de 22 años, es más que capaz de cubrir ese vacío durante la ausencia de De Jong.
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Goretzka estudia sus opciones mientras el Barcelona cambia de rumbo
Con un movimiento por Goretzka aparentemente descartado, el Barcelona ha desplazado su principal foco de atención hacia la parcela ofensiva. Tras el traspaso de Robert Lewandowski al Chicago Fire, el gigante español busca con urgencia un nuevo delantero centro.
Mientras tanto, Goretzka debe explorar destinos alternativos en Europa y más allá. El jugador de 31 años ya había despertado el interés de pesos pesados de la Serie A como el AC Milan y la Juventus, junto a posibles pretendientes de la Major League Soccer como Chicago. Hasta que se resuelva su futuro, el veterano centrocampista trabaja estrechamente con un entrenador personal para mantener su forma física de competición. Actualmente se entrena en las instalaciones del club de su infancia, el VfL Bochum, mientras espera su próximo paso en su carrera.
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