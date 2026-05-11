¡El Barcelona estaría “loco” si dejara ir a Marcus Rashford! Ronald Koeman insta al campeón de La Liga a pagar 30 millones de libras por su traspaso tras ver cómo el cedido del Manchester United “destrozaba” al Real Madrid

Tras ver cómo el delantero «destrozaba por completo» al Madrid en sus últimos enfrentamientos, Koeman cree que el precio de 30 millones de libras es una ganga en el mercado actual para un ganador contrastado que se ha adaptado a la perfección al estilo de juego español.

«Si el Barcelona le deja volver al Manchester United tras esta cesión, creo que se arrepentirán enormemente. Porque 30 millones en el mercado actual por un jugador con estas características, estos números, esta experiencia… ¿eso es una ganga?», declaró Koeman según cita AS.

Rashford hace daño: el Madrid parecía aterrorizado cada vez que se giraba y corría. Contra el Real Madrid lo destrozó al contraataque. Velocidad, agresividad, franqueza y confianza… El Madrid no pudo con él. Cada vez que el Barça avanzaba, él era el peligro: marcó de falta en El Clásico, estiró la defensa, creó superioridad, presionó y se coló detrás. Y aún así hay quien duda en pagar 30 millones. Para mí es una locura».