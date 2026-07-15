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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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El Barcelona está furioso con Ronald Koeman y la selección holandesa por sentir que les engañaron con la lesión de Frenkie de Jong

Barcelona
F. de Jong
R. Koeman
Holanda
World Cup
Primera División

El Barcelona está consternado tras el regreso anticipado de Frenkie de Jong con una grave lesión de rodilla que podría marginarlo hasta seis meses. El club culpa al seleccionador de Holanda, Ronald Koeman, y al cuerpo médico de la Oranje por presuntamente ocultar el estado físico del jugador durante el último parón internacional.

  • El cuerpo médico del Barcelona está preocupado por el estado de De Jong.

    Las expectativas eran bajas cuando De Jong regresó a la Ciutat Esportiva el lunes, pero la realidad superó lo peor que el Barcelona había previsto. El centrocampista, con permiso hasta el 20 de julio, volvió antes para que los médicos del club le examinaran la rodilla derecha, muy hinchada. Tras reunirse con el entrenador Hansi Flick, el equipo médico realizó una exploración que reveló una articulación completamente inestable.

    Según el diario AS, los médicos sospechan una lesión de ligamentos, pero una hemorragia interna impide por ahora la resonancia magnética. El club deberá esperar varios días a que baje la inflamación para confirmar el diagnóstico. La primera exploración ha dejado al club en shock por el estado físico del jugador.

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    Aumentan las tensiones por la supuesta mala gestión de los Países Bajos

    El Barcelona se siente engañado por la selección holandesa. Aunque sabía que De Jong recibió dos inyecciones para jugar contra Túnez y Marruecos, no conoció la gravedad real. En el Camp Nou se sospecha que De Jong jugó lesionado contra Marruecos —partido que llegó a la prórroga y acabó con la eliminación de Holanda en octavos por penaltis—, lo que probablemente agravó la lesión.

    «Vamos a ver cómo Koeman y Frenkie explican este enorme problema», afirman fuentes del club al periódico español, reflejando la frustración reinante. La directiva lo califica de negligencia y critica que la selección priorizara resultados inmediatos sobre la salud futura del jugador.

  • Koeman y De Jong, en el punto de mira

    La relación entre el Barcelona y Koeman ya era tensa, y este último suceso ha reavivado viejas disputas. El club no ha olvidado las críticas públicas de Koeman sobre la gestión de la forma física de De Jong al final de la temporada 2023-24, lo que finalmente le costó al jugador su plaza en la Eurocopa. Ahora, las tornas han cambiado, y los responsables del Barça se preguntan por qué el cuerpo técnico holandés asumió unos «riesgos inaceptables».

    Además, De Jong está en el ojo del huracán por no haber reconocido a tiempo sus limitaciones. El club opina que debió parar antes de seguir jugando con dolor, una decisión que podría marginarlo entre cuatro y seis meses si se requiere cirugía.

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    Problemas de salud y miedo a las operaciones quirúrgicas

    Hay malestar con el equipo médico de Países Bajos, que había asegurado al Barcelona que todo estaba controlado y que las inyecciones se aplicaban con supervisión. Los resultados de esta semana indican lo contrario, por lo que el club cree que se exigió al centrocampista un esfuerzo excesivo.

    Si las pruebas definitivas confirman el peor pronóstico, solo la cirugía estabilizará la rodilla y marginaría a De Jong durante la primera mitad de la temporada, privando a Flick de un pilar clave en su debut. El holandés fue fundamental la campaña pasada: jugó 38 partidos, marcó un gol y dio ocho asistencias que ayudaron al Barcelona a ganar La Liga. 

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