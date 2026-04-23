El Barcelona está dispuesto a devolver a Marcus Rashford al Manchester United tras desperdiciar una «oportunidad de oro»

A pesar de sus 12 goles y 13 asistencias en 44 partidos, la falta de impacto de Rashford en eliminatorias clave ha pesado. El delantero de 28 años no marcó en los dos duelos de cuartos de la Champions contra el Atlético ni en la semifinal de Copa. Estas ausencias, sobre todo cuando lideraba el ataque sin Raphinha, han convencido a la directiva del Barcelona de que al delantero le falta la eficacia que exige el proyecto. Por eso Julián Álvarez sigue siendo el objetivo prioritario para el verano, con Víctor Muñoz, del Osasuna, también en la lista.