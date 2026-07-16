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El Barcelona está a punto de anunciar el fichaje de Karim Adeyemi por 29 millones de euros, mientras el delantero del Borussia Dortmund se presenta para pasar el reconocimiento médico
Adeyemi da el último paso antes de fichar por el Barcelona
Adeyemi ha dado el último paso para ser jugador del Barcelona tras someterse a los reconocimientos médicos en el Hospital de Barcelona. Según Mundo Deportivo, el jugador de 24 años llegó el miércoles, pasó casi dos horas con el equipo médico y regresó a su hotel mientras se tramitan los últimos detalles. El Barcelona acordó con el Dortmund un traspaso de hasta 29 millones de euros: 22 millones fijos y 7 millones en variables por objetivos.
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Los clubes ultiman los trámites
El acuerdo espera la finalización de los trámites administrativos antes del anuncio oficial del club. Adeyemi no visitará las instalaciones del Barcelona ni conocerá a sus nuevos compañeros ni al entrenador Hansi Flick hasta que el traspaso se confirme. El club sigue su protocolo habitual mientras se ultiman los detalles contractuales.
Flick se reencuentra con una cara conocida
Este fichaje reúne a Adeyemi con Flick, quien ya le hizo debutar con la selección absoluta de Alemania. El Barcelona ve al extremo como un refuerzo clave para mejorar su ataque. Una vez oficializado el traspaso, Adeyemi se unirá de inmediato al primer equipo. Se informa que Flick ha programado una doble sesión de entrenamiento para el viernes, con el fin de integrarlo cuanto antes.
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La presentación oficial será la semana que viene.
El Barcelona podría anunciar el fichaje este jueves por la tarde o viernes por la mañana, tras completar los últimos trámites. La presentación de Adeyemi se realizará la próxima semana. El presidente Joan Laporta y el director deportivo Deco están en Estados Unidos para la final del Mundial entre España y Argentina, así que la presentación oficial se pospone hasta su regreso.
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