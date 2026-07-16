Este fichaje reúne a Adeyemi con Flick, quien ya le hizo debutar con la selección absoluta de Alemania. El Barcelona ve al extremo como un refuerzo clave para mejorar su ataque. Una vez oficializado el traspaso, Adeyemi se unirá de inmediato al primer equipo. Se informa que Flick ha programado una doble sesión de entrenamiento para el viernes, con el fin de integrarlo cuanto antes.