Antes del inicio del partido en París, los aficionados locales situados detrás de una de las porterías desplegaron una pancarta gigantesca de temática de terror. En ella aparecía una persona enmascarada que utilizaba una motosierra para destrozar el escudo del Barcelona. La imagen iba acompañada de un mensaje amenazante: «Masacre al estilo parisino».

Los aficionados intensificaron el ambiente intimidatorio al encender material pirotécnico para simular las chispas que salían de la hoja de la motosierra. Según ESPN, el carácter agresivo de la exhibición previa al partido provocó el malestar de la delegación visitante y llevó al Barcelona a denunciar al campeón de Francia ante el organismo rector del fútbol europeo.







