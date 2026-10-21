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El Barcelona denuncia al PSG ante la UEFA por un tifo de Halloween «agresivo» con una motosierra y un escudo destrozado en un duelo de la Champions League
Motosierras y pirotecnia en el Parque de los Príncipes
Antes del inicio del partido en París, los aficionados locales situados detrás de una de las porterías desplegaron una pancarta gigantesca de temática de terror. En ella aparecía una persona enmascarada que utilizaba una motosierra para destrozar el escudo del Barcelona. La imagen iba acompañada de un mensaje amenazante: «Masacre al estilo parisino».
Los aficionados intensificaron el ambiente intimidatorio al encender material pirotécnico para simular las chispas que salían de la hoja de la motosierra. Según ESPN, el carácter agresivo de la exhibición previa al partido provocó el malestar de la delegación visitante y llevó al Barcelona a denunciar al campeón de Francia ante el organismo rector del fútbol europeo.
- Getty Images Sport
Crece la lista de bajas costosas en París
Pese al espectáculo sobre el césped, el encuentro resultó muy duro físicamente para ambos equipos. El Paris Saint-Germain perdió a Ousmane Dembele por un posible problema en el muslo antes de cumplirse los primeros 20 minutos, lo que obligó a Ferran Torres a entrar en juego contra su antiguo club.
La situación empeoró en la segunda parte con un caótico doble contratiempo para los locales. Khvicha Kvaratskhelia necesitó la asistencia de los servicios médicos tras hacerse daño en la rodilla en una disputa aérea con Xavi Espart, mientras que el capitán del equipo, Marquinhos, también tuvo que abandonar el campo en esa misma jugada.
El Barcelona tampoco salió indemne de un partido tan exigente físicamente. Dani Olmo solo aguantó 27 minutos antes de sufrir un golpe y Fermin Lopez tuvo que sustituirle en un frenético inicio de partido.
El PSG pone fin al inicio perfecto del Barcelona
En medio del caos en las gradas y en la enfermería, el PSG logró una victoria por 4-2 en la que mostró una gran eficacia para mantener su pleno de victorias en la Champions League. Desire Doue abrió el marcador con un disparo raso que puso el broche a una primera parte dominada por el PSG. En los primeros 45 minutos, el Barcelona recibió 10 remates a puerta, su peor registro defensivo en una sola parte desde la temporada 2003-04.
El conjunto catalán reaccionó con valentía e igualó el marcador en dos ocasiones por medio de Xavi Espart y Lamine Yamal. Sin embargo, los goles de Vitinha y Fabian Ruiz en los últimos minutos aseguraron los tres puntos al vigente campeón de Europa.
El resultado en el Parque de los Príncipes supuso la primera derrota de la temporada para el Barcelona. Además, puso fin a la racha de 11 victorias consecutivas del líder de LaLiga.
- AFP
Los grandes duelos de las competiciones nacionales cobran protagonismo
Ambos gigantes afrontan este fin de semana exigentes pruebas en sus respectivas ligas tras sus agotadores compromisos europeos. El Barcelona debe recuperarse rápidamente en lo físico y en lo mental antes de recibir a su eterno rival, el Real Madrid, en un Clásico muy esperado.
Mientras tanto, el PSG se enfrenta al Lyon en un duelo en lo alto de la tabla de la Ligue 1. Luis Enrique tendrá que introducir numerosos cambios para mantener la buena marcha de su equipo mientras espera los resultados de las evaluaciones médicas de varios titulares clave.
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