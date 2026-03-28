AFP
Traducido por
El Barcelona deberá elegir entre dos objetivos defensivos, ya que el campeón de La Liga tiene en el punto de mira a estrellas del Tottenham y del Inter
El especialista italiano
Según el diario español AS, Alessandro Bastoni se ha convertido en uno de los principales candidatos para el gigante catalán. La estrella del Inter, de 26 años, es un defensa central zurdo que ya ha demostrado su valía al más alto nivel, tras haber acumulado casi 300 partidos con los nerazzurri y 41 convocatorias con la selección italiana. El Barcelona conoce bien su calidad, ya que se enfrentó a él durante la impresionante trayectoria del Inter en la Liga de Campeones la temporada pasada.
Sin embargo, hacerse con los servicios del italiano no será fácil. Con un contrato que se extiende hasta 2028, el Inter se encuentra en una posición negociadora muy sólida. A menos que el Barcelona pueda incluir jugadores como parte de un intercambio, las exigencias económicas del club de la Serie A podrían suponer un obstáculo importante para la directiva blaugrana.
- Getty Images Sport
El joven prodigio croata
El segundo nombre en la lista de Deco es Luka Vuskovic, una joven promesa de 19 años cedida actualmente por el Tottenham al Hamburgo. El valor del joven croata se ha disparado esta temporada, y muchos lo sitúan entre los mejores defensas de la Bundesliga. Su versatilidad es uno de sus principales atractivos, ya que se siente cómodo jugando en cualquiera de los dos laterales de la pareja de centrales.
La relación de Vuskovic con el superagente Pini Zahavi, que mantiene una estrecha relación con el presidente del Barça, Joan Laporta, ha puesto al club en alerta máxima. Según informa Bild, el jugador ya ha manifestado su deseo de fichar por un club que compita en Europa la próxima temporada.
Los obstáculos del juego limpio financiero
Para que el Barcelona pueda realizar movimientos significativos en el mercado, se considera esencial volver a la regla de gasto 1:1 de La Liga. Las estimaciones actuales indican que al club le faltan aproximadamente 12 millones de euros para alcanzar este umbral. A pesar de la incertidumbre que rodea a la normativa financiera, el club ha dado pasos de gigante en la gestión de su masa salarial, que ahora representa el 53 % del presupuesto, frente al más del 90 % de años anteriores.
Debido a estas limitaciones económicas, el club también mantiene la puerta abierta a Andreas Christensen. Dado que ya está inscrito, renovar el contrato del internacional danés no afectaría negativamente al margen de fair play del club. Deco debe equilibrar el deseo de incorporar caras nuevas como Bastoni o Vuskovic con la realidad logística de las limitaciones financieras que aún tiene el club.
- Getty Images Sport
La solidez defensiva de Flick
Flick ha sabido capear las crisis defensivas tras las lesiones de Christensen y Araujo, además de la marcha de Iñigo Martínez a la Liga Profesional de Arabia Saudí. Aunque Pau Cubarsí y Gerard Martín han dado un paso al frente, Deco sigue centrado en fichar a un defensa de talla mundial —como Bastoni o Vuskovic— para garantizar que la zaga esté a la altura.