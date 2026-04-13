El Barcelona debe dejar de lamentarse y quejarse de los árbitros: ya es hora de que Lamine Yamal y compañía demuestren su talento

Menos de 24 horas después del partido en el Camp Nou, el Barcelona emitió un comunicado. Sus servicios jurídicos denunciaron ante la UEFA un incidente en el área del Atlético en el minuto 54.

«Tras reanudarse el juego correctamente, un jugador rival recogió el balón en su área sin que se le señalara la correspondiente falta», rezaba el comunicado. «El FC Barcelona considera que esta decisión, junto con una grave falta de intervención del VAR, constituye un error grave.

Por ello, pide una investigación, acceso a las comunicaciones del VAR y, si procede, el reconocimiento oficial de los errores y las medidas correspondientes».

Hasta ahí, la queja podía entenderse: Juan Musso parecía haber realizado un saque de puerta antes de que Marc Pubill tocara el balón con la mano y reanudara el juego. Pero el comunicado no se detuvo ahí.

En el último párrafo, el club blaugrana añadía que «no es la primera vez en las últimas ediciones de la Liga de Campeones de la UEFA que decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado al equipo, aplicando un doble rasero y evitando competir en igualdad de condiciones».