El Barcelona debe dejar de lamentarse y quejarse de los árbitros: ya es hora de que Lamine Yamal y compañía demuestren su talento

El Barcelona, fiel a la filosofía de Johan Cruyff, ha formado en La Masia a jugadores técnicos y con gran comprensión del juego. Siempre ha dado oportunidades a los jóvenes, y eso forma parte de su orgullo como símbolo catalán.
Incluso para sus altos estándares, Lamine Yamal es especial: un talento ofensivo al estilo de Lionel Messi que, con 18 años, ya hace historia en La Liga y en la Champions. Está claro que el extremo brillará en un plantel lleno de canteranos.
Sin embargo, algunos temen que el equipo se crea su propio bombo publicitario y por eso monte berrinches tras derrotas decepcionantes. Parece no haberles pasado por la cabeza que quizá aún no sean lo suficientemente buenos para ganar la Champions.
Recordemos que, antes de enfrentarse al París Saint-Germain en la fase de grupos, el Barça se autoproclamó mejor equipo de Europa; los entonces campeones les devolvieron a la realidad.
La calidad del equipo de Flick es incuestionable: están cerca de su segundo título español consecutivo. Sin embargo, preocupan su mentalidad y la falta de autorreflexión tras las expulsiones, como la de Cubarsi contra el Atlético, ya la quinta en dos temporadas.
Siempre buscan culpables externos en vez de analizar sus propias carencias y entender por qué tropiezan en la Champions (la línea defensiva excesivamente alta de Flick es, sin duda, un factor).
Aun así, el martes en el Metropolitano tienen una oportunidad de oro para callar críticas. Remontar el 2-0 al Atlético sería legendario y están convencidos de lograrlo. Tras el 4-1 al Espanyol, Ferran Torres prometió «remontada».
Ahora deben callar o demostrar su valor. Las promesas suelen acabar en lágrimas, y la paciencia de los puristas se agota. Todos quieren ver a Yamal y su equipo imponer su autoridad en Madrid, no leer otro comunicado de los abogados al día siguiente.