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El Barcelona contactará a los agentes de Aymeric Laporte para negociar un fichaje económico tras su gran Mundial
Con la mirada puesta en un campeón del Mundial
Según SPORT, el Barcelona negociará pronto con el entorno de Laporte para ficharlo. El defensa central, de 32 años, fue clave en la selección campeona del Mundial, lo que impresionó a la directiva.
Zurdo y con contrato hasta 2028, el central regresó al Athletic en 2025 procedente del Al-Nassr por 10 millones de euros. Deco ya inició contactos durante la gira por Estados Unidos y ambas partes pactaron reanudarlos tras el torneo. El Barça está dispuesto a cerrar el fichaje.
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Deco vigila al defensa decorado
Deco vio varios partidos de España en el Mundial y quedó impresionado por Laporte, baluarte de una defensa que solo encajó un gol. El Barcelona cree que el central aún tiene varias temporadas de alto nivel y valora su extenso palmarés.
Su palmarés incluye seis Premier Leagues, una Liga de Campeones, la Euro 2024 y ahora el Mundial. Además, su cláusula de rescisión baja de 15 millones de euros, un precio atractivo para un refuerzo defensivo de primer nivel.
Siguiendo la fórmula de Íñigo Martínez
El interés del club crece tras ver la sólida pareja que Laporte formó con Cubarsi en el torneo, base de la defensa campeona de España. Además, el Barcelona recuerda los buenos resultados que dio otro defensa vasco, Íñigo Martínez.
Aunque su fichaje generó dudas al principio, Martínez se convirtió en un pilar de la defensa. Este precedente favorece a Laporte, con más de una década de experiencia en La Liga y la Premier League, y que encaja en el perfil que busca el cuerpo técnico.
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¿Qué pasará ahora con el Barcelona y Laporte?
El Barcelona avanzará con prudencia en los próximos días mientras negocia directamente con los agentes de Laporte. Después de estas primeras conversaciones, Deco analizará la situación y decidirá si activa la cláusula de rescisión del defensa. Si se alcanzan acuerdos personales y económicos, el Barcelona podría fichar rápido al central para la próxima temporada.
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