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El Barcelona contacta con el Atlético de Madrid para negociar el traspaso de Julián Álvarez, mientras Robert Lewandowski se acerca a su salida
Flick busca un nuevo delantero centro
Según ESPN, el argentino de 26 años interesa al Barça desde su etapa en River Plate. Ahora el club azulgrana ha contactado con el Atlético para explorar su fichaje este verano.
Sin embargo, ficharlo no será fácil. El Atlético lo fichó en 2024 por hasta 95 millones y le puso una cláusula de 500 millones. El Barça confía en que su deseo de cambiar de aires repita el efecto Griezmann, pero el club rojiblanco lo valora en unos 120 millones, un escollo económico que Joan Laporta debe superar.
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Lewandowski, con un pie fuera
El interés por Álvarez depende del futuro de Lewandowski. El veterano polaco tendrá 38 años al inicio de la próxima temporada y, aunque sigue siendo letal, el club prepara su relevo. Juventus y AC Milan lideran la carrera para ficharlo como agente libre y ofrecerle la titularidad en Europa que aún busca.
El Barça le ofrecería un nuevo contrato con menos salario y menos protagonismo, por lo que su salida parece inminente. Su marcha liberaría masa salarial para fichar un sustituto más joven que lidere la delantera en los próximos años.
El agente desmiente los rumores sobre la búsqueda de una vivienda
Aunque el líder de La Liga está interesado, el entorno de Álvarez minimiza los rumores de un traspaso inminente. Se dijo que su familia buscaba casa en Cataluña, pero su representante, Fernando Hidalgo, lo desmintió.
Hidalgo declaró: «1000 % falso. Nadie de la familia ha estado en Barcelona. La última vez fue para el partido contra el Atlético, y regresaron a Madrid al día siguiente».
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Evaluación de las opciones ofensivas
Más allá de Álvarez, el Barcelona explora otras opciones para reforzar su ataque. El futuro de Marcus Rashford sigue en el aire: el delantero del Manchester United, cedido en España, ha impresionado a Hansi Flick. El Barça puede ficharlo de forma definitiva por 30 millones, pero busca alternativas como Abde Ezzalzouli, del Real Betis.
Además, escucharán ofertas por Ferran Torres, quien entra en su último año de contrato. Pese a las restricciones del fair play financiero, el club confía en cumplir la regla de gasto 1:1 este verano, clave para fichar a un jugador del nivel de Álvarez.