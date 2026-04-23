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El Barcelona confirma que Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada y se pronuncia sobre sus opciones de jugar el Mundial tras su grave lesión
¿Qué le pasó a Yamal durante la victoria contra el Celta de Vigo?
El Barcelona venció 27-0 al Celta y mantiene nueve puntos sobre el Real Madrid, pero la alegría se ensombreció por la lesión de Yamal.
El joven prodigio marcó de penalti cinco minutos antes del descanso, pero tuvo que ser sustituido poco después. Primero hubo confusión en el banquillo azulgrana, pero pronto quedó claro que sufría una posible lesión muscular grave.
Últimas noticias del Barça sobre la lesión de Yamal
El Barcelona informó en su web y redes que Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y que se perderá lo que queda de temporada, aunque podría llegar al Mundial.
El equipo de Hansi Flick, que aspira a revalidar el título, tiene seis partidos de La Liga por jugar antes de que acabe la temporada 2025-26. Yamal se perderá todos, incluido el Clásico en el Camp Nou el 10 de mayo.
Gavi, «devastado» por la desafortunada lesión de Yamal
Tras vencer al Celta, Flick dijo esperar que la lesión de Yamal no fuera grave. Pero sus compañeros intuían una larga baja.
Gavi, su compañero en la selección española y familiarizado con las lesiones, admitió: «Para mí es el mejor y su lesión es una auténtica pesadilla; me quedé completamente devastado en el vestuario».
¿Jugará Yamal en el Mundial de 2026? Se recomienda cautela
El Barcelona confía en que Yamal, campeón de la Eurocopa 2024, pueda jugar con España en el Mundial 2026, pero los médicos recomiendan prudencia.
El doctor Pedro Luis Ripoll, experto en medicina deportiva, ha declarado a Cadena Ser: «La lesión de Lamine Yamal tiene una tasa de recurrencia del 30 %, por lo que hay que ser extremadamente cautelosos con los plazos de recuperación.
Si la lesión está en el cuerpo del músculo, el pronóstico es mejor; pero si afecta a la unión entre músculo y tendón o al propio tendón, la recuperación podría demorarse entre cuatro y seis semanas.
Por ese riesgo de recaída, parece difícil que esté en la convocatoria del Mundial. Hay que actuar con máxima precaución».