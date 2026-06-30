Getty Images
Traducido por
El Barcelona confirma la salida de Salma Paralluelo, heroína de la Liga de Campeones, ante el interés de Arsenal, Chelsea y Lyon
Oficial: Salma Paralluelo deja el Barcelona
Este verano varios contratos del Barça vencían, y las salidas más destacadas —Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle— se confirmaron antes de que acabara la temporada, lo que permitió a las jugadoras despedirse de la afición. La situación de Paralluelo, sin embargo, seguía sin estar clara. En abril, Marc Vives, director de fútbol femenino, confirmó en 3Cat que el club deseaba su continuidad, y desde entonces las negociaciones han sido constantes.
La actuación de la jugadora de 22 años en la final de la Liga de Campeones amplió aún más el interés. Ver a la delantera marcar dos goles brillantes que aseguraron al Barça su cuarto título de la UWCL, llevando el marcador de 2-0 a 4-0 en los últimos compases, dio la sensación de ser una actuación capaz de poner aún más en alerta a los grandes clubes, y el modo en que el interés por ella parece haberse intensificado desde entonces parece haber confirmado esa sospecha.
Según The Athletic, sus pretensiones salariales rondan el millón de libras al año, cifra que la oferta del Barça no alcanzaba. Tras meses de negociaciones, el martes se anunció su salida. En un comunicado, el club le agradeció su compromiso y le deseó suerte en su nueva etapa.
- Getty Images
Éxito irregular: los cuatro años de Paralluelo en Cataluña
Paralluelo deja el Barça tras cuatro años de éxito. Llegó en 2022 procedente del Villarreal, con 19 años, poca experiencia pero mucho talento, después de destacar en el atletismo y brillar en Segunda con el Submarino Amarillo.
En su primera temporada marcó 15 goles en 30 partidos y, tras brillar en el Mundial femenino, ayudó a España a ganar su primer título. La siguiente campaña fue aún mejor: 34 goles en 36 partidos y el tercer puesto en el Balón de Oro.
A pesar de que el equipo ha seguido sumando títulos —14 de 16 posibles en cuatro años—, sus números individuales bajaron. Las lesiones la limitaron en la 2024-25 y la pasada campaña marcó solo 12 goles. Dos de ellos cayeron en la final de la Liga de Campeones, recordando su enorme potencial. Ahora necesita mantener esa regularidad durante más tiempo.
Otro revés para el Chelsea: los Blues quedan fuera de la lucha por el «Paralluelo»
Entonces, ¿hacia dónde podría dirigirse Paralluelo para lograrlo? Por ahora no está claro su destino, pues varios clubes europeos la siguen. Sin embargo, el Chelsea parece descartado tras rechazar la delantera una oferta a principios de mes, según The Athletic, que indica que el club no quería cumplir sus exigencias salariales.
Es el tercer revés para el equipo de Sonia Bompastor este verano, que sigue buscando una delantera centro. Antes, Khadija Shaw prefirió quedarse en el Manchester City y Felicia Schroder fichó por el Real Madrid pese a una oferta récord del Chelsea. Paralluelo, capaz de actuar en banda o en punta, se suma así a la lista de delanteras que los «Blues» no lograron convencer.
- Getty Images
El Lyon, el Arsenal y las opciones de Paralluelo
Según ARA, cuatro equipos pujan por fichar a Paralluelo: Lyon, París Saint-Germain, Arsenal y London City Lionesses.
El Lyon ya conoce su potencial tras la final de la Liga de Campeones, mientras que el PSG quiere olvidar una temporada decepcionante en la que quedó eliminado pronto en Europa y no alcanzó la final del campeonato francés.
El Arsenal, que ya negocia los fichajes de la joven delantera del RB Leipzig Lisa Baum y de Selina Cerci, según Arseblog, sumaría con Paralluelo otro golpe de efecto.
Mientras, London City está a punto de cerrar los fichajes de Putellas y León, del Barça, y ha anunciado la llegada de la exinternacional inglesa Mary Earps. Michele Kang, la multimillonaria propietaria también del Lyon y del Washington Spirit, tiene grandes planes para el club inglés, y el fichaje de Paralluelo sería otra clara declaración de intenciones.