El Barcelona confirma el fichaje de Karim Adeyemi con un contrato a largo plazo, mientras que el Borussia Dortmund explica por qué aceptó vender a su delantero estrella

El director deportivo del Dortmund, Lars Ricken, ha explicado la venta de su delantero estrella, quien entraba en el último año de contrato. En la web delclub, Ricken afirmó que el acuerdo satisfizo a todas las partes tras el deseo del jugador de fichar por el Camp Nou.

Declaró: «Karim ha sido clave en el Borussia Dortmund los últimos cuatro años y llegamos a la final de la Liga de Campeones en 2024. Este verano acordamos que ambos buscábamos nuevos caminos. Cuando nos comunicó su deseo de fichar por el FC Barcelona, dimos el visto bueno tras valorar los intereses del club. Le deseamos a Karim y a su familia lo mejor».