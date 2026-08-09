Según SPORT, la cúpula del club catalán está cada vez más frustrada con el internacional neerlandés, que no ha mostrado signos de mejoría física desde que sufrió el golpe. La lesión se ha convertido en un importante punto de fricción entre el jugador y los servicios médicos del club, especialmente después de que De Jong regresara a Cataluña tras la eliminación de Países Bajos del Mundial.

La situación supone un duro revés para la planificación táctica de Hansi Flick de cara a su temporada de debut al frente del Barcelona. El equipo médico del club ha expresado una clara preferencia por la cirugía, al considerar que es la única forma definitiva de resolver el problema de fondo. Sin embargo, la preferencia de De Jong por un enfoque no invasivo hará que esté de baja al menos cuatro meses, y algunas estimaciones apuntan a que podría estar fuera hasta medio año, dependiendo de la respuesta de su cuerpo al tratamiento.