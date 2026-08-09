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El Barcelona, cada vez más frustrado con Frenkie de Jong mientras el centrocampista sigue rechazando la cirugía por su lesión en el pie
Aumenta la tensión por la gestión de la lesión
Según SPORT, la cúpula del club catalán está cada vez más frustrada con el internacional neerlandés, que no ha mostrado signos de mejoría física desde que sufrió el golpe. La lesión se ha convertido en un importante punto de fricción entre el jugador y los servicios médicos del club, especialmente después de que De Jong regresara a Cataluña tras la eliminación de Países Bajos del Mundial.
La situación supone un duro revés para la planificación táctica de Hansi Flick de cara a su temporada de debut al frente del Barcelona. El equipo médico del club ha expresado una clara preferencia por la cirugía, al considerar que es la única forma definitiva de resolver el problema de fondo. Sin embargo, la preferencia de De Jong por un enfoque no invasivo hará que esté de baja al menos cuatro meses, y algunas estimaciones apuntan a que podría estar fuera hasta medio año, dependiendo de la respuesta de su cuerpo al tratamiento.
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Frustración por las prioridades del Mundial
Más allá del actual punto muerto médico, en el club persiste una sensación de resentimiento respecto a las prioridades que se percibe que ha tenido De Jong durante los últimos doce meses. Los informes sugieren que muchas personas dentro de las oficinas del Camp Nou consideran que el jugador de 29 años no dio su máximo absoluto durante el tramo final de la temporada 2025-26, al parecer con su principal atención puesta en llegar en forma al Mundial con Países Bajos.
Durante sus frecuentes ausencias, De Jong vio amenazado su puesto garantizado en el once titular por talentos emergentes y estrellas consolidadas por igual. La irrupción de Marc Bernal y el regreso de Gavi hicieron que De Jong dejara de ser el indiscutible punto focal en la transición de la defensa al ataque. De hecho, no participó en los dos últimos partidos de la temporada nacional antes de incorporarse inmediatamente a la selección de Ronald Koeman.
El factor Rodri y las implicaciones financieras
El momento de esta crisis de lesiones es especialmente delicado, dado el interés en curso del Barcelona por la superestrella del Manchester City Rodri. El internacional español está ampliamente considerado como la máxima prioridad del club para afianzar el papel de pivote, y su posible llegada alteraría drásticamente la posición de De Jong en la plantilla. Si el Barcelona logra sortear sus limitaciones de Fair Play Financiero para fichar a Rodri, el centro del campo se enfrentaría a una situación de «overbooking».
La esperada llegada de Rodri, después de las informaciones que señalan que ya ha acordado los términos personales con el gigante catalán, supone competencia directa para De Jong de una manera que el club no ha visto en años. El capitán de España no solo ocuparía el puesto de titular, sino que también es visto como el mentor ideal para la sensación adolescente Marc Bernal.
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Un futuro incierto en el Camp Nou
A medida que se acerca la nueva temporada, el consenso general en torno a la Ciutat Esportiva es que esta muy bien podría ser la última temporada de Frenkie de Jong como jugador del Barcelona. Aunque el club no puede darle salida mientras esté lesionado, la ruptura de confianza por la gestión de su lesión ha acelerado las conversaciones sobre su futuro a largo plazo. Si estuviera completamente recuperado, las fuentes sugieren que quizá ya habría sido incluido en la lista de transferibles junto a otros centrocampistas como Marc Casado y Tommy Marques, cuyas salidas han sido descritas como inminentes. En última instancia, el pulso entre el deseo del jugador de seguir un tratamiento conservador y la exigencia del club de que se opere definirá los próximos seis meses de su carrera.
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