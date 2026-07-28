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El Barcelona busca fichar a Eli Junior Kroupi, joven talento del Bournemouth que ven como alternativa a Julián Álvarez
En busca de un nuevo número nueve
Según ESPN, el Barcelona ha sondeado la posibilidad de fichar a Kroupi, del Bournemouth. El campeón de España busca un nuevo delantero tras la marcha de Robert Lewandowski al Chicago Fire.
Aunque su prioridad sigue siendo el delantero del Atlético, Álvarez, la operación se ha complicado, por lo que el Barça explora a Kroupi como alternativa de nivel. El joven de 20 años ha llamado la atención de varios clubes europeos tras brillar en la Premier League.
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Laporta confirma que la oferta por Álvarez sigue en pie
Joan Laporta confirmó que el Barcelona presentó una oferta oficial por Álvarez. El delantero argentino quiere dejar el Wanda Metropolitano, pero el Atlético rechazó la primera propuesta. Laporta aclaró que la oferta sigue vigente si el club madrileño cambia de opinión.
Sin embargo, avisó de que no será eterna, por lo que el Barça debe explorar alternativas. Esa firmeza ha llevado al vigente campeón de Liga a fijarse en Kroupi. Fichar al internacional sub-21 francés no será fácil: se informa que el Bournemouth pide más de 100 millones de euros por su joya.
Renovar el ataque catalán
Kroupi fichó por el Bournemouth el verano pasado, procedente del Lorient, en una operación de 15 millones de euros. Se adaptó rápidamente al fútbol inglés, marcando 13 goles en 35 partidos durante su primera temporada con los Cherries. Su posible llegada supondría una nueva fase en la importante renovación ofensiva del Camp Nou. El Barcelona ya ha cerrado los fichajes de los extremos Anthony Gordon y Karim Adeyemi, procedentes del Newcastle United y del Borussia Dortmund, respectivamente.
El técnico Hansi Flick quiere renovar el ataque para su tercera temporada y, tras ganar dos Ligas seguidas, aspira a competir por la Liga de Campeones.
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Hay incertidumbre sobre Ferran Torres.
Tras la salida de Lewandowski y el regreso de Marcus Rashford al Manchester United, el Barcelona necesita fichar un delantero como Álvarez o Kroupi.
Además, el futuro de Ferran Torres sigue en el aire: su contrato vence en 2027 y las negociaciones para renovarlo están estancadas. El PSG lo vigila, así que el Barça podría tener que fichar de nuevo si el español se marcha.
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