El Barcelona busca fichar a Eli Junior Kroupi, joven talento del Bournemouth que ven como alternativa a Julián Álvarez

Según ESPN, el Barcelona ha sondeado la posibilidad de fichar a Kroupi, del Bournemouth. El campeón de España busca un nuevo delantero tras la marcha de Robert Lewandowski al Chicago Fire.

Aunque su prioridad sigue siendo el delantero del Atlético, Álvarez, la operación se ha complicado, por lo que el Barça explora a Kroupi como alternativa de nivel. El joven de 20 años ha llamado la atención de varios clubes europeos tras brillar en la Premier League.







