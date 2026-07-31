(C)Getty images
Traducido por
El Barcelona, bajo investigación por el intento de fichaje de Julian Alvarez después de que el Atlético de Madrid presentara una denuncia ante la Federación Española de Fútbol
La RFEF abre una investigación oficial
La RFEF ha abierto oficialmente un expediente disciplinario extraordinario contra el Barcelona, según Marca. Esta medida llega después de una denuncia formal presentada por el Atleti el 30 de junio en relación con el intento del club catalán de fichar a Alvarez. El conjunto rojiblanco alega que el Barça inició contactos con el delantero de 26 años fuera del periodo legal permitido por la normativa deportiva.
Alvarez está actualmente vinculado al conjunto madrileño con un contrato de larga duración que se extiende hasta junio de 2030. Ambos clubes ya han sido notificados formalmente del procedimiento disciplinario. Deberán presentar sus respectivas alegaciones y versiones de los hechos antes de que los organismos competentes emitan una resolución definitiva.
- Getty Images
Aumenta la tensión entre rivales nacionales
Las tensiones entre los dos pesos pesados de LaLiga se han intensificado de forma significativa por el delantero argentino. El consejero delegado del Atlético, Miguel Angel Gil Marin, advirtió previamente de que el club tomaría medidas severas para defender sus intereses frente a cualquier acercamiento ilegal. A pesar de la inminente investigación, el Barcelona sigue decidido a asegurarse a su principal objetivo para el ataque. El presidente del club, Joan Laporta, admitió abiertamente el 13 de julio que ya había una oferta formal por el delantero sobre la mesa en Madrid.
Sin embargo, el Atlético mantiene una postura firme y sigue negándose por completo a cualquier negociación sobre un posible traspaso. Esta negativa inflexible ha convertido el caso en una de las batallas de mercado más controvertidas del verano.
Álvarez exige un nuevo desafío
Mientras los dos gigantes españoles chocan en los despachos, las intenciones del jugador siguen siendo un factor de gran peso. Álvarez expresó públicamente su deseo de dejar el Metropolitano y buscar un nuevo desafío durante el reciente Mundial. El atacante argentino sigue siendo la prioridad absoluta del Barcelona para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada.
Sin embargo, la disputa legal en curso y la postura inflexible del Atlético han complicado enormemente la operación. En Barcelona consideran que la notificación de la RFEF es un paso obligatorio habitual en este tipo de situaciones. La directiva de Laporta prepara ahora su defensa legal mientras intenta al mismo tiempo forzar un avance en unas negociaciones estancadas.
- Getty Images
Regreso crucial a la pretemporada de verano
Se acerca rápidamente un momento decisivo en este culebrón de mercado, ya que el Atlético comienza sus preparativos de pretemporada. Está previsto oficialmente que Alvarez se reincorpore el 10 de agosto. Su inminente regreso a la capital española obligará al delantero a aclarar su posición inmediata directamente ante la jerarquía del club. Esta próxima reunión podría romper el actual punto muerto entre los dos clubes rivales.
Mientras tanto, el Barça no quiere que esta operación se alargue indefinidamente. Aunque Alvarez sigue siendo su fichaje soñado, el conjunto catalán trabaja activamente en objetivos alternativos para el ataque por si el acuerdo termina por venirse abajo por completo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias