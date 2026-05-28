Silva lleva años en la agenda del Barcelona. Joan Laporta y la dirección deportiva admiran su perfil técnico y ya valoraron ficharlo cuando Xavi era entrenador. Finalmente, el centrocampista de 31 años renovó en el Etihad Stadium.

Ahora, con 34 años y en busca de un último reto en Europa, es agente libre y quiere vivir en Cataluña, donde ya tiene familia. Por eso ha encargado a Jorge Mendes que negocie su fichaje.